Ballando con le Stelle, infortunio per Marcella Bella: cosa è successo

La cantante Marcella Bella si infortuna a Ballando con le Stelle: il dolore spiegato alla conduttrice Milly Carlucci

Dopo lo sfogo contro la giuria di Ballando con le Stelle, Marcella Bella torna a far parlare di sé, ma questa volta per un motivo ben diverso. Durante una puntata di Ballando Segreto, la cantante ha rivelato di essersi fatta male durante una prova, raccontando in prima persona l’accaduto a Milly Carlucci.

Marcella Bella si infortuna a Ballando con le Stelle

Durante una delle esibizioni per il programma, Marcella Bella ha riportato un dolore acuto che l’ha costretta a fermarsi. Lo ha raccontato con amarezza e un pizzico di ironia: “Io rido per non piangere“. Il dolore si è manifestato in modo specifico: “Mi sono fatta male sotto al seno. Questa cosa qui, insomma, mi dà fastidio. Talmente tanto che anche di notte quando respiro sento delle fitte“.

La situazione è tale da impedirle di proseguire con le prove: “Intanto, non posso provare“, ha aggiunto la cantante. Le sue parole hanno mostrato chiaramente la preoccupazione per un fastidio che non accenna a diminuire.

Ipotesi di edema e la possibilità di una costola coinvolta

Marcella Bella ha raccontato a Milly Carlucci che la dottoressa le ha suggerito una possibile diagnosi legata al dolore: “Probabilmente è un edema, per quello mi fa male il seno. Perché l’ho trovato anche un po’ gonfio“. Una valutazione iniziale che però necessita di ulteriori accertamenti medici.

La conduttrice di Ballando con le Stelle ha suggerito di sottoporsi a una radiografia per verificare l’eventuale interessamento di una costola. La cantante ha aggiunto che sono già passati diversi giorni dal momento dell’infortunio: “Sono già 5-6 giorni“.

A complicare ulteriormente la situazione potrebbe esserci anche una componente legata alla sciatica, come da lei stessa accennato: “Può darsi che prendendo dei farmaci un pochino migliori“.