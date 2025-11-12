Flavia Vento si presenta come spiritual coach: scintille in studio da Caterina Balivo

A “La Volta Buona”, Flavia Vento parla del suo nuovo percorso da spiritual coach: tensione in studio da Caterina Balivo.

Dopo aver fatto infuriare in passato Caterina Balivo per una brutta gaffe su Bruce Willis, Flavia Vento è tornata ospite a La Volta Buona nella puntata del 12 novembre 2025. Questa volta, però, il motivo della sua presenza era l’annuncio di un nuovo percorso professionale: quello di spiritual coach. Ma le cose non sono andate lisce, complice anche le scintille con l’ex gieffina Mary Segneri.

Flavia Vento spiega la sua nuova professione di spiritual coach

Flavia Vento ha recentemente annunciato sui social di aver intrapreso una nuova strada lavorativa, quella di spiritual coach. Durante la sua ospitata nel salotto televisivo di Caterina Balivo, ha raccontato: “Ho creato questa cosa che mi piace molto perché mi sento capace di fare questo“.

Ha poi spiegato che il ruolo non ha nulla a che fare con la religione: “Lo spiritual coach è un motivatore, è una persona che non parla assolutamente di religioni, qui si tende a precisare, ma si parla di tecniche energetiche, di respiro, di meditazione“.

L’interesse della conduttrice l’ha portata a fare una domanda diretta: “Costa tanto la lezione?“. Ma a rendere il momento più teso è stato l’intervento di Mary Segneri, presente in studio, che ha chiesto: “Ma hai studiato?“.

Le scintille da Caterina Balivo con Mary Segneri

Flavia Vento ha risposto con decisione, chiarendo di non avere un titolo ufficiale: “Ho studiato, non ho un attestato“. Ha però voluto sottolineare come, secondo lei, l’esperienza possa contare quanto un percorso certificato, come nel caso dell’attore: “Per parlare delle cose spirituali, non mi serve un attestato, perché ti posso garantire che ho avuto tante cose di cui io posso parlare“.

Le sue parole non sono bastate a smorzare la tensione. Anzi, la showgirl ha iniziato a innervosirsi, soprattutto per l’insistenza sulla mancanza di un attestato che certifichi le sue competenze. Vista la situazione, Caterina Balivo ha deciso di chiudere il discorso.