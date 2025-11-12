Realpolitik, come contattare il programma di Tommaso Labate

Come contattare il programma Realpolitik di Tommaso Labate? Il talkshow politico va in onda tutti i mercoledì, in prima serata, su Rete 4.

Realpolitik è uno dei talkshow di politica più interessanti proposti dalla televisione. In onda su Rete 4 con la conduzione di Tommaso Labate, è un programma di approfondimento che si propone di offrire ai telespettatori un quadro chiaro e semplice della realtà contemporanea. Vediamo come contattare il format.

Come contattare il programma Realpolitik

In onda su Rete 4 dal 17 settembre 2025, il talkshow Realpolitik sta registrando ottimi ascolti. Pur occupandosi di politica e attualità, è riuscito a catturare una buona fetta di pubblico. Il merito è sia del conduttore Tommaso Labate, capace di spiegare la realtà contemporanea in modo semplice, che degli opinionisti di cui si avvale di puntata in puntata.

Un programma di informazione politica, in cui gli argomenti vengono trattati con serietà ed estrema chiarezza alla presenza di analisti autorevoli. D’altronde, l’obiettivo del format, dichiarato fin dalla sua presentazione, è di “offrire al telespettatore gli strumenti per acquisire una maggiore competenza e consapevolezza, trasformando così la visione in un’occasione di crescita intellettuale e culturale“.

Non ci sono informazioni su come contattare Realpolitik, ma si può provare a telefonare alla rete di competenza, ossia Mediaset, al numero generale 0225141, oppure tramite la sezione “Contatti” del sito ufficiale. In alternativa, si può tentare la ‘via’ social, tramite il profilo Instagram di Labate.

Dove si registra il programma Realpolitik?

Il programma Realpolitik va in onda su Rete 4 tutti i mercoledì, in prima serata. Non è registrato, ma viene trasmesso in diretta dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma. Curato da Marco Ferrante, è realizzato dalla testata giornalistica italiana Videonews.