La ragazza del mare: cast, trama, trailer e curiosità sul film dedicato a Trudy Ederle

Pur essendo un biopic, La ragazza del mare ha un ritmo incalzante paragonabile a quello di un film di avventura: ecco trama, cast e trailer.

Tra i film autobiografici più belli degli ultimi anni c’è La ragazza del mare, dedicato a una delle sportive più importanti al mondo. Stiamo parlando di Trudy Ederle, prima donna ad aver attraversato a nuoto il Canale della Manica. Scopriamo la trama, il cast, il trailer e le curiosità sulla pellicola.

La ragazza del mare: trama e trailer

Uscito nel 2024 con la regia di Joachim Rønning, il film La ragazza del mare racconta la storia vera di Trudy Ederle, prima donna ad aver attraversato a nuoto il canale della Manica e a vincere la medaglia d’oro con la staffetta 4×100 m stile libero statunitense alle Olimpiadi del 1924. La pellicola è ispirata al libro Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World di Glenn Stout.

La trama de La ragazza del mare non lascia niente al caso. Classe 1905, Trudy vive un’infanzia difficile, segnata dalle conseguenze del morbillo. Appassionata di nuoto fin da bambina, inizia a praticarlo frequentemente con la sorella Meg grazie al supporto della madre.

All’epoca, la società era fortemente maschilista, ma Trudy riesce a ottenere risultati eccellenti. Nel 1922 conquista 7 record in un giorno solo e si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 1924. Nonostante tutto, non sente l’appoggio della nazionale, così decide di sfidarli attraversando a nuoto il Canale della Manica. Il 6 agosto 1926, impiegando 14 ore e 34 minuti, Ederle entra nella storia.

Ecco il trailer de La ragazza del mare:

La ragazza del mare: cast e curiosità

La ragazza del mare racconta una storia di forza, resistenza e coraggio, ma lo fa con un ritmo incalzante, paragonabile a quello di un film di avventura. Il cast è eccellente: Daisy Ridley, Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia e Jeanette Hain.

La pellicola è quasi del tutto fedele alla vera vita di Trudy Ederle, perfino la scena della grande parata di New York che le viene dedicata è accaduta davvero, ma l’attrice che l’ha interpretata, Daisy Ridley, ha dichiarato: “La nuotata è reale, ma ci sono ovviamente delle licenze creative. Quella che vedete è la nostra versione di quello che è successo. Ed è stato un piacere interpretare Trudy, il personaggio più gioioso e determinato della mia carriera. Credo che sarebbe stata contenta di come abbiamo raccontato la sua storia“.