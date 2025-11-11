Grande Fratello, giallo sul suo destino: “E’ arrivato il dietrofront”, cosa ha deciso Mediaset

Il destino del Grande Fratello era in bilico, ma ora arriva la decisione di Mediaset: ecco cosa succederà al reality di Canale 5.

Negli ultimi giorni si è fatto sempre più insistente un rumor che ha lasciato di stucco i fan del reality più seguito d’Italia. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il Grande Fratello avrebbe potuto chiudere i battenti prima del previsto, a causa di ascolti non proprio soddisfacenti che avrebbero già portato a un altro cambiamento. Una voce che ha scatenato curiosità e malumori tra il pubblico, ora finalmente smentita – o forse solo ridimensionata – da una decisione di Mediaset arrivata nelle ultime ore.

Il destino del reality di Canale 5

Da settimane, il Grande Fratello è al centro di un vero e proprio ciclone mediatico. L’edizione attualmente in onda su Canale 5, condotta da Simona Ventura, non sembra aver convinto fino in fondo i vertici Mediaset: gli ascolti, infatti, sarebbero risultati inferiori alle aspettative. E così, tra indiscrezioni e voci di corridoio, si era ipotizzato che la finale potesse arrivare già a fine novembre, in netto anticipo rispetto ai piani iniziali.

Le prime notizie parlavano addirittura di un’ultima puntata fissata per il 24 novembre, un colpo di scena che avrebbe segnato una brusca battuta d’arresto per uno dei format più longevi della televisione italiana. Tuttavia, dopo giorni di incertezze e ipotesi contrastanti, è arrivata finalmente la versione ufficiale dei fatti.

Il destino del Grande Fratello: la decisione

A fare chiarezza è stato il giornalista Giuseppe Candela attraverso Dagospia, rivelando che il Grande Fratello non chiuderà in anticipo. “I bassi ascolti non porteranno alla chiusura anticipata. L’ipotesi era sul tavolo poi è arrivato il dietrofront: il Grande Fratello condotto da Simona Ventura arriverà a metà dicembre, alla conclusione “naturale”, per poi salutare con i suoi nip il pubblico di Canale 5”, scrive Candela, confermando che la produzione non ha alcuna intenzione di interrompere il programma prima del previsto.

Il futuro, però, resta tutto da scrivere. Secondo quanto trapelato, in casa Mediaset ci sarebbe una divisione interna: “Cè chi consiglia una pausa dai reality con più spazio agli show al lunedì sera e c’è chi punterebbe sulla partenza dell’Isola dei Famosi con Veronica Gentili e, a seguire, cast permettendo, del Grande Fratello Vip”, riporta sempre Candela su Dagospia.

Per ora, quindi, i fan possono tirare un sospiro di sollievo: il Grande Fratello continuerà fino a dicembre inoltrato, e solo allora si scoprirà chi conquisterà la vittoria di un’edizione tanto discussa quanto incerta.