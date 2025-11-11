Durante la finale di Avanti un Altro, Paolo Bonolis diverte il pubblico con una battuta su Pier Silvio Berlusconi e una frecciatina ad Affari Tuoi: ecco cosa ha detto e come ha reagito lo studio.

Nell’ultima puntata di Avanti un altro, andata in onda nel preserale di Canale 5 di ieri 10 novembre, Paolo Bonolis ha regalato uno dei momenti più divertenti della stagione. Durante il gioco finale, caratterizzato da un (raro) montepremi record, prima di dare il via alla fase decisiva, il conduttore ha ironizzato sul valore della somma, tirando in ballo con il suo consueto sarcasmo Pier Silvio Berlusconi e il programma concorrente di Rai1, Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, reduce da due puntate consecutive con vincite da 300mila euro.

Paolo Bonolis e la battuta su Pier Silvio Berlusconi

Tutto è accaduto durante la puntata di ieri, quando la concorrente Sofia è arrivata al gioco finale di Avanti un altro con un premio in palio da ben 400mila euro, una cifra record per il quiz di Canale 5. Bonolis, prima di far partire il timer, ha colto l’occasione per un momento di puro spettacolo, alternando tensione e ironia.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti

“Adesso giochi per 400mila euro, che è una cifra importante, molto importante. Talmente importante che potrebbe gettare in gravissime difficoltà la stessa azienda Mediaset laddove tu vincessi”, ha commentato con la sua solita verve. Poi la battuta che ha fatto il giro dei social: “Da quello che sappiamo, una delegazione Mediaset con in testa Pier Silvio (Berlusconi, ndr) si sta recando verso la fine del cammino di Compostela per invocare la grazia che tu non vinca”.

La frecciatina ad Affari Tuoi

Ma Paolo Bonolis non si è fermato qui. Ha voluto coinvolgere anche la concorrenza, con una frecciata che non è affatto passata inosservata: “E credo che, da quello che mi hanno detto, siano stati raggiunti da una delegazione Rai, perché ad Affari Tuoi hanno lo stesso problema”. Un riferimento diretto alle recenti puntate del game show di Stefano De Martino su Rai1, dove due concorrenti di fila avevano vinto premi da 300mila euro.

Dopo le battute e le conseguenti risate, è arrivato il momento della verità. Sofia ha affrontato con grande calma la serie di domande a cui, per regolamento, bisogna rispondere in modo errato per vincere. Sembrava tutto filare liscio, e a un certo punto la concorrente era riuscita a congelare 49mila euro, mantenendo vive le speranze di un trionfo. Ma proprio a poche domande dalla fine, un errore le è costato tutto. Niente 400mila euro e nemmeno i 49mila messi da parte: Sofia è uscita dal gioco a mani vuote.