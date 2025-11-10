Lite nella Casa del Grande Fratello colombiano: concorrente ha spinto la rivale in piscina e ha tentato di annegarla. Il video dell’aggressione lascia senza parole…

Mentre in Italia va in scena il Grande Fratello, con dinamiche più meno discutibili e risse sfiorate, in Colombia la situazione è assai diversa. Negli ultimi giorni, un reality show colombiano è finito al centro della bufera dopo un episodio tanto violento quanto inaspettato. Durante una lite nella Casa, due concorrenti si sono affrontate duramente davanti alle telecamere, e ciò che è accaduto ha lasciato il pubblico senza parole. La scena, ripresa in diretta, ha suscitato una valanga di reazioni e richieste di provvedimenti immediati contro una delle partecipanti.

Lite per uno scherzo e tragedia sfiorata

Nella Casa de Luinny, versione locale del Grande Fratello Vip, la tensione tra le concorrenti Yina Calderón, influencer e imprenditrice 34enne, e La Piry, deejay dominicana, è degenerata in pochi istanti. Tutto sarebbe partito da uno scherzo banale: La Piry avrebbe messo della farina nell’asciugacapelli di Yina, facendole ritrovare i capelli completamente bianchi. Un gesto apparentemente innocuo, che però ha scatenato la furia della concorrente.

Pochi minuti dopo, le immagini mostrano Calderón spingere in piscina la rivale e poi tuffarsi per aggredirla. Secondo quanto reso noto dalle incredibili immagini, la concorrente avrebbe tenuto la rivale con la testa sott’acqua, impedendole di respirare, per poi prenderla a pugni, fino all’intervento degli altri partecipanti, intervenuti per separarle. La scena ha fatto il giro dei social e della stampa internazionale anche attraverso il video, con molti telespettatori rimasti scioccati dalla violenza dell’episodio.

Follia al GF Vip della Repubblica Dominicana, dopo vari screzi verbali, una concorrente accecata dall'odio spinge la rivale in piscina, la concorrente spinta batte la testa sul bordo e sviene, immediati i soccorsi della produzione… #grandefratello #jonita #rashmer #helevier pic.twitter.com/UAAfjSzYnB — Federic (@Federic94023466) November 9, 2025

Grande Fratello Vip colombiano: la decisione della produzione

La produzione del Grande Fratello Vip colombiano è intervenuta immediatamente per sanzionare l’aggressione. Yina Calderón è stata ufficialmente squalificata, mentre La Piry ha ricevuto un’ammonizione per la provocazione. La 34enne, consapevole della gravità del gesto, ha dichiarato: “Lo capisco, ma quella ‘testa di uccello’ mi ha provocato. So di aver esagerato e sono pronta ad andarmene”.

A sorpresa, però, è stata proprio la vittima a chiedere alla produzione di non espellere definitivamente la rivale, ammettendo di averla provocata deliberatamente. Dopo aver messo la decisione ai voti, la maggioranza dei concorrenti ha scelto di permettere a Yina di restare nella Casa, scatenando l’indignazione del pubblico. Sui social, molti utenti hanno parlato di “un precedente pericoloso” e chiesto la chiusura immediata del programma.