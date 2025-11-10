Vai al contenuto
Follia al Grande Fratello, concorrente aggredita in piscina: il video è sconvolgente

Grande Fratello logo

Lite nella Casa del Grande Fratello colombiano: concorrente ha spinto la rivale in piscina e ha tentato di annegarla. Il video dell’aggressione lascia senza parole…

Mentre in Italia va in scena il Grande Fratello, con dinamiche più meno discutibili e risse sfiorate, in Colombia la situazione è assai diversa. Negli ultimi giorni, un reality show colombiano è finito al centro della bufera dopo un episodio tanto violento quanto inaspettato. Durante una lite nella Casa, due concorrenti si sono affrontate duramente davanti alle telecamere, e ciò che è accaduto ha lasciato il pubblico senza parole. La scena, ripresa in diretta, ha suscitato una valanga di reazioni e richieste di provvedimenti immediati contro una delle partecipanti.

Lite per uno scherzo e tragedia sfiorata

Nella Casa de Luinny, versione locale del Grande Fratello Vip, la tensione tra le concorrenti Yina Calderón, influencer e imprenditrice 34enne, e La Piry, deejay dominicana, è degenerata in pochi istanti. Tutto sarebbe partito da uno scherzo banale: La Piry avrebbe messo della farina nell’asciugacapelli di Yina, facendole ritrovare i capelli completamente bianchi. Un gesto apparentemente innocuo, che però ha scatenato la furia della concorrente.

Pochi minuti dopo, le immagini mostrano Calderón spingere in piscina la rivale e poi tuffarsi per aggredirla. Secondo quanto reso noto dalle incredibili immagini, la concorrente avrebbe tenuto la rivale con la testa sott’acqua, impedendole di respirare, per poi prenderla a pugni, fino all’intervento degli altri partecipanti, intervenuti per separarle. La scena ha fatto il giro dei social e della stampa internazionale anche attraverso il video, con molti telespettatori rimasti scioccati dalla violenza dell’episodio.

Grande Fratello Vip colombiano: la decisione della produzione

La produzione del Grande Fratello Vip colombiano è intervenuta immediatamente per sanzionare l’aggressione. Yina Calderón è stata ufficialmente squalificata, mentre La Piry ha ricevuto un’ammonizione per la provocazione. La 34enne, consapevole della gravità del gesto, ha dichiarato: “Lo capisco, ma quella ‘testa di uccello’ mi ha provocato. So di aver esagerato e sono pronta ad andarmene”.

A sorpresa, però, è stata proprio la vittima a chiedere alla produzione di non espellere definitivamente la rivale, ammettendo di averla provocata deliberatamente. Dopo aver messo la decisione ai voti, la maggioranza dei concorrenti ha scelto di permettere a Yina di restare nella Casa, scatenando l’indignazione del pubblico. Sui social, molti utenti hanno parlato di “un precedente pericoloso” e chiesto la chiusura immediata del programma.

ultimo aggiornamento: 10 Novembre 2025 15:08

