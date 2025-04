Nel corso di una simpatica intervista, Paolo Bonolis ha avuto modo di parlare di alcune importanti trasmissioni televisive italiane.

Chiamato in causa da Sonia Bruganelli in queste ore a proposito della loro relazione, ora finita, Paolo Bonolis ha avuto modo di parlare di diversi argomenti intervenendo a ‘Doppio Passo Podcast’ insieme a suo figlio, Davide. Tra i vari argomenti trattati, anche Sanremo, con piccola frecciatina al collega Amadeus, ma anche Grande Fratello e molto altro.

Paolo Bonolis e la tv di oggi

Con la solita classe e il solito pensiero forbito, Paolo Bonolis è stato protagonista di una bella intervista a ‘Doppio Passo Podcast’ in compagnia di suo figlio Davide. Tra i tanti passaggi affrontati, anche quello relativo al mondo della televisione. In questo senso non sono mancate dichiarazioni importanti. “La tv era un mondo pionieristico, ora è coloniale“, ha sentenziato il presentatore.

Paolo Bonolis al Giffoni – www.donnaglamour.it

Dando una spiegazione di questa sua definizione, poi, Bonolis ha aggiunto: “Quello che funziona, va avanti senza soluzione di continuità e non vi è modo di entrare. Quando mi capita di fare lezione in università di scrittura televisiva, dico agli studenti che non si devono immaginare ciò che la gente vuole vedere ma cosa loro intendano raccontare”.

Frecciatina a GF e Amadeus

Proseguendo il senso del discorso, Bonolis si è lasciato andare anche ad alcune frecciatine. Una di queste riguarda il Grande Fratello. “Non è soltanto l’ascolto che paga ma anche la possibilità di diffusione. Il Grande Fratello va avanti da decenni anni, si spalma su più piattaforme e il prodotto dura 6 mesi quindi è estremamente conveniente. Poi è chiaro che il primo anno è un esperimento sociale, il 12 esimo anno è una rottura, però è conveniente”.

Importante parere anche sul Sanremo che, visto il periodo in cui va in onda, è sempre un successo: “Sanremo funziona perché è l’evento della televisione italiana, è strutturato benissimo, viene sponsorizzato ben 5 mesi prima, in quella settimana le altre reti sono spente. È difficile che non possa andare bene. Il mercoledì fa meno delle altre sere perché c’è ‘Chi l’ha visto?'”, ha detto Bonolis.

Lo stesso conduttore, sempre su Sanremo, ha voluto rispondere su un tema legato, appunto, alle innovazioni introdotte nella kermesse musicale. Spicca in tale ottica una frecciatina ad Amadeus: “Marco Carta è stata la prima persona proveniente da talent a partecipare a Sanremo (e a vincerlo), lo presi nel 2009 e tutti pensano sia stata una novità di Amadeus“.

Successivamente, spazio anche ad un annuncio importante: “Il prossimo anno riprenderò una trasmissione, ‘Il senso della vita‘, con una contemporaneizzazione del racconto”.