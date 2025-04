Tommaso Zorzi compie 30 anni: doppia torta e balletto esilarante

Tanti auguri a Tommaso Zorzi che ha festeggiato in queste ore il suo 30esimo compleanno. Sui social alcune immagini del party.

Tommaso Zorzi ha spento 30 candeline e ha deciso di condividere con i suoi followers su Instagram alcuni momenti della sua festa. L’influencer e conduttore televisivo, sempre seguitissimo fin dai tempi del GF dove aveva instaurato un grande rapporto con i Prelemi, ha celebrato questo traguardo con il suo inconfondibile stile, tra balli, risate e attesa della mezzanotte. Sui social, ecco anche alcuni contenuti relativi al momento dello spegnimento delle candeline e non solo…

Tommaso Zorzi: l’attesa della mezzanotte

Negli corso degli anni, Tommaso Zorzi si è affermato come uno dei volti più seguiti del panorama televisivo e social italiano. Con la sua ironia e la sua energia contagiosa, infatti, il ragazzo sta continuando a conquistare il pubblico, che non ha perso occasione per sommergerlo di auguri e messaggi affettuosi anche in occasione del suo 30esimo compleanno.

Tommaso Zorzi – www.donnaglamour.it

Zorzi, infatti, su Instagram, ha mostrato alcune immagini relative al party organizzato con alcuni amici per festeggiare l’arrivo degli “enta” e l’addio definitivo agli “enti”. Con il suo solito spirito, Tommaso non ha fatto mancare siparietti divertenti, balletti e sorrisi per tutti. Ovviamente, molti di questi sono finite sui social.

Il compleanno e il video esilarante

Uno dei momenti più divertenti della serata organizzata per il compleanno di Zorzi è quello che è stato immortalato e pubblicato sui social, ovvero il countdown verso il nuovo decennio. In un video, Tommaso si è mostrato mentre realizzava un balletto con grande entusiasmo, in attesa dello scoccare della mezzanotte. Subito dopo, eccolo soffiare sulle candeline di ben due torte (o comunque di due dolci) e brindare a questo importante traguardo.

La festa è stata un’occasione per riunire le persone a lui più care, in un’atmosfera allegra e spensierata. Tra decorazioni curate e qualche accorgimento elegante, non sono mancati i momenti di gioia condivisa, i brindisi e i messaggi affettuosi ricevuti dai fan e dai colleghi che hanno invaso di auguri il contenuto pubblicato.