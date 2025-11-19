Rosanna Banfi annuncia su Instagram il ritorno del tumore, a 16 anni dalla prima diagnosi: il suo messaggio.

Rosanna Banfi ha sorpreso i suoi follower con un annuncio che nessuno si aspettava. A sedici anni di distanza dalla sua prima battaglia contro il tumore al seno, l’attrice ha rivelato di aver dovuto affrontare una nuova operazione. In passato anche Virginia Leoni, la nipote di Lino Banfi, si è raccontata parlando della menopausa. Ecco, a seguire, il messaggio sui social della figlia dell’attore.

La prima battaglia di Rosanna Banfi contro il tumore

Rosanna Banfi aveva già raccontato in passato il suo percorso contro il tumore al seno, scoperto nel 2009. Lo scorso anno, su Instagram, aveva condiviso un pensiero toccante: “Una mia amica mi disse: quando dimenticherai la data l’avrai metabolizzato. È vero, per diversi anni il 18 e il 25 febbraio (le due operazioni) in realtà la data l’ho dimenticata. Oggi però mi sono accorta che sono passati 15 anni“.

L’attrice aveva anche espresso la sua gratitudine verso la medicina: “Ho potuto vedere e fare tante cose e per questo devo ringraziare ‘solo’ la medicina“.

L’annuncio del ritorno della malattia sui social

“Dopo 16 anni ‘l’ospite’ assolutamente non invitato, si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un’altra stanza della ‘mia’ casa. L’abbiamo cacciato a calci nel cu*o. Tutto qua“. Con queste parole Rosanna Banfi ha comunicato su Instagram il ritorno della malattia.

La frase accompagna una foto in cui si intravede uno spirometro incentivante. Nelle storie, la figlia di Lino Banfi appare in pigiama grigio, con un drenaggio chirurgico e, soprattutto, con il sorriso di chi ha affrontato il peggio.

Nessun dettaglio in più sulla malattia o sulla natura dell’intervento, solo un laconico quanto potente: “È andata“. Ecco, a seguire, il post che ha pubblicato su Instagram: