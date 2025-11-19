Giulia De Lellis, annuncio inaspettato sulla rottura: il messaggio sui social

Giulia De Lellis annuncia la fine del rapporto con la sua agenzia, Newco Management. Un messaggio secco su Instagram.

Mentre si gode la sua vita da neo-mamma, Giulia De Lellis spiazza tutti con un post su Instagram che sa di svolta. Nessun dettaglio clamoroso, nessuna polemica aperta, ma le parole usate bastano per far capire che qualcosa è cambiato. L’influencer ha ufficializzato la fine della collaborazione con Newco Management, una delle agenzie più influenti del panorama dello spettacolo italiano.

Quali altri vip fanno parte dell’agenzia “Newco Management”

Newco Management non è una semplice agenzia. È un nome che conta nel mondo dello spettacolo, un punto di riferimento per attori, presentatori, registi, cantanti, content creator e influencer. Ha costruito il suo successo unendo innovazione digitale e sviluppo delle arti creative, e segue da vicino volti noti come Frank Matano, Selvaggia Lucarelli e Francesco Facchinetti.

Giulia De Lellis annuncia la “rottura”

L’annuncio di Giulia De Lellis pubblicato nelle sue Storie su Instagram è arrivata dritta e senza giri di parole. “Dopo anni di collaborazione, il mio rapporto professionale con Newco Management termina oggi. Ringrazio l’agenzia (e tutto il team) per il lavoro svolto nel tempo. Continuerò ora il mio percorso dedicandomi a nuove direzioni professionali che rispecchiano le mie attuali scelte e priorità“.

Il messaggio condiviso dall’influncer ha il sapore di una chiusura definitiva, ma priva di dettagli. Una frase formale, che ringrazia con educazione, ma che al tempo stesso lascia emergere una certa freddezza.

Nessun riferimento ai motivi dell’addio, nessuna menzione di futuri progetti o di eventuali divergenze con l’agenzia. Solo una comunicazione asciutta, che parla di “nuove direzioni professionali” e di “scelte e priorità” mutate. Un linguaggio che, pur restando cordiale, sembra voler prendere le distanze da un passato ormai archiviato.

Ecco, a seguire, uno degli ultimi post condivisi su Instagram: