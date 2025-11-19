“Peggio di lei solo Raoul Bova”: la battuta di Francesca Fagnani fa tremare Maria De Filippi a Belve

Maria De Filippi canta “Laudato sii” a Belve e inciampa sui comandamenti: la battuta di Francesca Fagnani su Raoul Bova diventa virale.

Un siparietto inaspettato, una canzone religiosa intonata in tv per la prima volta e una frecciatina che ha fatto esplodere il pubblico. La nuova puntata di Belve ha riportato al centro dell’attenzione una Maria De Filippi insolita, divertita ma anche spiazzata da Francesca Fagnani, che ancora una volta è riuscita a mettere alle trette la sua ospite. Tra ironia, confessioni e un momento musicale decisamente imprevedibile, a rubare la scena è stata però una battuta destinata a diventare virale.

Maria De Filippi canta per la prima volta in tv

Nella puntata del 18 novembre del programma di Rai2, Francesca Fagnani è riuscita a convincere Maria De Filippi a cantare un brano religioso: “Laudato sii, o mi’ Signore”. Un evento raro, che ha sorpreso perfino la conduttrice Mediaset: “Non sono stata bocciata a catechismo, ho tutti i sacramenti”, ha spiegato, accettando il gioco della padrona di casa.

A introdurre il tema era stata proprio De Filippi, che aveva scherzato sul suo rapporto con la religione, salvo ritrovarsi improvvisamente dall’altra parte dell’intervista. Fagnani, infatti, ha colto l’occasione per raccontare una verità mai svelata: “A scuola non sono mai stata bocciata, ero una secchiona. Mi avevano bocciata a catechismo. Non ho mai capito perché”.

Maria, divertita, ha ribattuto raccontando la sua esperienza opposta: “Confessavo i miei peccati e poi stavo in silenzio. Il prete mi diceva quali preghiere recitare”, ammettendo però di non ricordare alcune formule religiose.

il duetto di Maria e Francesca sulle canzoni di Chiesa ✈️✈️✈️ #belve pic.twitter.com/H1YmJi7Hyf — isabella insolia (@isainsolia) November 18, 2025

La battuta di Francesca Fagnani su Raoul Bova

La situazione è degenerata – in senso comico – quando Fagnani ha chiesto a De Filippi di elencare i comandamenti. Maria ne ha ricordati solo tre: “C’è ‘non uccidere’. Ma ormai, con tutti i casi da Garlasco in poi, si pensa solo a quello”.

È stato allora che Fagnani ha sferrato la battuta che in pochi minuti è diventata virale: “Peggio di lei solo Raoul Bova”. Un riferimento ironico all’intervista all’attore, che anni fa, pur interpretando don Matteo, aveva mostrato qualche lacuna in tema di comandamenti e preghiere. Una frecciatina fulminea, irresistibile, che ha fatto scoppiare la risata in studio e che sui social è già stata ribattezzata “la nuova perla di Belve”.