Bianca Balti: “A casa faccio la mamma e la casalinga”, la dedica speciale alla figlia Mia

Bianca Balti appare per la prima volta con la figlia Mia durante un premio speciale: la sua dedica finale è tenerissima e ha emozionato tutti.

Nel corso di un evento molto atteso a Los Angeles, Bianca Balti – che di recente ha smentito la sua partecipazione al GF Vip con tanto di gaffe – è tornata al centro dell’attenzione con parole che hanno emozionato e sorpreso il pubblico. Tra vita familiare, carriera internazionale e un riconoscimento speciale ricevuto davanti a volti noti del cinema, la top model ha condiviso un lato di sé che raramente mostra ai media. Un momento importante, celebrato in un contesto che mette al centro le donne e il loro ruolo nel mondo dello spettacolo e della società. Ma il dettaglio più toccante è arrivato proprio sul finale.

Bianca Balti e la rivelazione sulla figlia Mia

A Los Angeles, durante il gala per il decimo anniversario di We Do It Together, Bianca Balti è arrivata sul red carpet con gli occhi pieni di emozione. “Quando sono in giro per il mondo per lavoro, non posso portare Mia con me. Quando sono a casa, faccio la mamma e la casalinga: mia figlia non sa nulla del mio mondo professionale. Finalmente invece ricevo un premio a Los Angeles ed è qui con me: sono felicissima”, ha raccontato all’ANSA, lasciando emergere la parte più intima del suo quotidiano.

L’evento, che ha premiato anche icone come Sharon Stone e Diane Warren, ha celebrato figure femminili che stanno contribuendo a cambiare la rappresentazione delle donne attraverso cinema, educazione e impegno sociale.

Il premio e la dedica speciale

La serata si è conclusa con un momento speciale per la top model italiana. Bianca Balti, residente a Los Angeles da anni, ha ricevuto dalle mani del console generale Raffaella Valentini il riconoscimento come Woman of Inspiration. “Una mamma fa sempre tutto per essere di esempio ai propri figli, per cui questo premio lo dedico a lei”, ha detto riferendosi alla figlia Mia, presente accanto a lei per la prima volta in un’occasione ufficiale.

Poi, il messaggio più forte della serata: “Sono io a essere ispirata ogni momento da una rete di donne anche molto diverse da me… Da sole non riusciamo a fare niente. Nella mia vita, sono diventata forte a suon di difficoltà. E non sono mai risalita dal buio da sola, ma sempre grazie alla squadra di amiche fantastiche che avevo al mio fianco”.