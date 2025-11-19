“Non credevo parlasse di me”: Massimiliano Rosolino risponde a Magnini, il ‘giallo’ sulla sua battaglia

Massimiliano Rosolino commenta per la prima volta le parole emozionate di Magnini a Ballando: la reazione inattesa e il retroscena sulla sua “battaglia”.

Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini tornano al centro dell’attenzione dopo un momento televisivo che aveva già emozionato il pubblico di Ballando con le Stelle. Le parole commosse di Magnini, pronunciate in diretta lo scorso 25 ottobre e rivolte a un “amico nella sala delle stelle”, sono arrivate dritte al cuore dei telespettatori. Ora, per la prima volta, Rosolino sceglie di commentare quel gesto, spiegando cosa ha provato davvero quando ha rivisto il filmato.

Massimiliano Rosolino, l’amicizia con Filippo Magnini

Ospite di BellaMa’ martedì 18 novembre, Massimiliano Rosolino ha rivisto il momento in cui Filippo Magnini, dopo l’esibizione con Alessandra Tripoli, si era lasciato andare a un’emozione sincera parlando di lui. Un legame profondo, quello tra i due ex campioni del nuoto, che ha attraversato anni intensi dentro e fuori dalle gare.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas – www.donnaglamour.it

Ricordando il loro rapporto, Rosolino ha detto: “Con Filippo ho passato degli anni, da adulto, post vittoria olimpica, tra i più belli. Era divertente dare il massimo con una persona del genere. La cosa più bella è vedere che dopo tanti anni siamo rimasti legati e rispettosi l’uno dell’altro”. Un’amicizia solida, cresciuta tra allenamenti, vittorie e scelte di vita diverse, ma sempre sostenuta da una stima reciproca che non si è mai incrinata.

La “battaglia” di Rosolino: il retroscena

Il punto più delicato arriva quando Rosolino racconta la sua reazione a quel discorso così sentito: “Quando ha iniziato a parlare, non credevo che parlasse di me perché non abbiamo mai affrontato alcune tematiche. Nella gioia o nel dolore, alcune cose me le tengo, o a volte vale la pena tenerle per noi, perché vanno un po’ metabolizzate”.

L’ex nuotatore ha poi aggiunto: “Quando parli di emozioni, le emozioni che lui ha toccato riguardano vent’anni, e sicuramente non saranno solo venti, ma trenta, quaranta”. Parole che confermano quanto il gesto di Magnini lo abbia toccato profondamente, pur senza voler svelare di più su quella “battaglia” rimasta volutamente nel silenzio anche dallo stesso Diaco.