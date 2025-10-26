Massimiliano Rosolino, il dolore silenzioso: cosa è successo all’ex campione

Momento di grande emozione in televisione a Ballando con le Stelle con Filippo Magnini che ha parlato dell’amico Massimiliano Rosolino.

Non solo le scintille tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli e il momento molto intenso di Francesca Fialdini. A Ballando con le Stelle è stato tempo pure di un piccolo giallo verificatosi dopo l’esibizione di Filippo Magnini. L’ex campione del nuoto ha chiamato in causa Massimiliano Rosolino, protagonista come “inviato” in sala ballo in questa edizione, sollevando dubbi su un periodo molto delicato che l’ex atleta starebbe vivendo.

Massimiliano Rosolino: le lacrime di Filippo Magnini

Un giallo molto intenso ed emotivamente forte si è verificato nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Ballando con le Stelle su Rai 1. Ad essere coinvolto Massimiliano Rosolino, chiamato in causa da Filippo Magnini, in gara nella competizione. Magnini, visibilmente provato, infatti, ha spiegato di essersi molto emozionato durante la propria esibizione per aver pensato all’amico.

“Ho pensato a un mio amico che è lì nella sala delle stelle, che è Massimiliano, perché lo vedo sempre sorridente, ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo“. E ancora: “Lui lo sa che gli sono vicino e non vedo l’ora di tornare ad abbracciarlo”, ha detto Magnini facendo riferimento ad una “battaglia silenziosa” di cui non sono stati forniti dettagli.

Cosa succede all’ex campione

Come detto, Magnini e poi lo stesso Rosolino non hanno rivelato alcun tipo di dettaglio in merito alla questione venuta a galla sul palco di Ballando ma tra i giudici sembra ci siano stati degli scambi di opinioni a riguardo. Come fatto notare anche da Fanpage, infatti, la regia ha inquadrato Ivan Zazzaroni che, rivolgendosi a Fabio Canino, pare aver detto: “Forse Titova?”, cercando di dare una spiegazione alle parole di Magnini legate a Rosolino e alla sua dolce metà, Natalia Titova. Al momento non è dato sapere con certezza quale battaglia silenziosa stia vivendo l’ex campione del nuoto. Certo è che le lacrime di Magnini hanno messo in evidenza la grande stima e amicizia tra i due.