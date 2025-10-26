Momento di grande intensità in televisione per Francesca Fialdini che ha raccontato uno dei periodi più brutti della sua vita.

Non solo la lite senza esclusione di colpi tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. A Ballando con le Stelle è stato il momento di vedere e sentire una Francesca Fialdini inedita. La nota conduttrice ha aperto il suo cuore e la sua mente prima della propria esibizione raccontando il periodo più buio vissuto e del quale nessuno era a conoscenza tranne, appunto, lei stessa e sua madre.

Francesca Fialdini: la rivelazione in tv

Sempre sorridente per il suo pubblico, Francesca Fialdini è da anni uno dei volti maggiormente di spicco e di riferimento della televisione. Eppure, dietro quel sorriso e quella grande professionalità sempre evidenziata, per un lungo periodo di tempo si è nascosto un vero e proprio “mostro”. Un “buio” di cui nessuno sapeva.

“C’è stato un momento in cui ho fatto i conti con me stessa. Mi svegliavo la mattina e non ero contenta, non ero felice, ho iniziato a provare angoscia”, ha ammesso a Ballando con le Stelle la Fialdini. “Ci sono argomenti che fanno paura, non se ne parla e io per prima non l’ho fatto, provi delle sensazioni che in partenza immagini gli altri possano non capire, giudicarti”.

La donna ha spiegato che ci siano stati “anni in cui dentro avevo una sorta di tormento, andavo in onda col sorriso e cercavo di non far passare questa cosa. Ma impedivo anche alle persone a me vicine di capirlo. Mia madre ovviamente non poteva non capire, perché quando mi alzavo al mattino e piangevo, o non riuscivo ad essere lucida sulle cose, non riuscivo nemmeno a scegliere da che parte andare”, ha detto.

La svolta e l’aiuto

La Fialdini ha quindi spiegato di aver provato ad uscire dal tunnel da sola ma di non esserci riuscita: “Ad un certo punto dicevo sì a tutto, anche sul lavoro, non avevo più un confine, non avevo più un’identità. È una sensazione di buio, tristezza. prima ho provato a farcela da sola, ma non è possibile quindi dopo molto tempo ho capito ci fosse bisogno di qualcuno che trovasse le domande giuste per avere le risposte giuste”.

Per tale ragione, la conduttrice ha deciso di andare “in terapia. Non è solo un chiedere aiuto, ma un modo per tornare a camminare”, ha detto con il cuore in mano la donna sottolineando l’importanza di chiedere aiuto e, soprattutto, di lasciarsi aiutare in determinate circostanze.