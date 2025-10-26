È morto l’attore e comico diventato famoso per il personaggio di Rupert Sciamenna e protagonista di tanti sketch con Maccio Capatonda, Franco Mari.

Non solo il recente addio allo storico volto del Tg5. In queste ore il mondo dello spettacolo, con particolare riferimento al settore televisivo e degli sketch ha detto addio al mitico Franco Mari, protagonista con il suo personaggio Rupert Sciamenna insieme a Maccio Capatonda ed Herbert Ballerina. L’annuncio della dipartita dell’uomo è stato dato proprio dai due volti noti.

Morto Franco Mari: l’addio di Capatonda e Ballerina

Sono ore di grande tristezza per il mondo dello spettacolo. È morto all’età di 83 anni l’attore e comico Franco Mari, noto per il personaggio di Rupert Sciamenna e protagonista di tanti sketch con Maccio Capatonda e Herbert Ballerina. Sui social, sono stati proprio questi ultimi due ad annunciare la dipartita dell’uomo.

“Purtroppo se n’è andato Rupert Sciamenna (Franco Mari). Un mito della comicità”, ha detto proprio Capatonda in un post social molto sentito e commentato subito da tantissimi utenti.

“Purtroppo il mitico Rupert Sciamenna ci ha lasciati. Erano i miei inizi, e sono felice di averli vissuti insieme a lui. Franco era il più giovane di noi, anche se sembrava il più ‘vecchio’ del mondo, con quella sua eleganza strana e quella voce assurda”, ha detto Ballerina pubblicando alcuni momenti insieme a Mari. “Abbiamo fatto tanta strada insieme, e se oggi guardo indietro penso solo a quanto siamo stati fortunati a incontrarci in quell’angolo di tempo e di mondo. Non lo capivamo ma avevamo cambiato qualcosa, la gente per strada parlava come lui. In questa foto siamo sul set del mitico Natale al cesso!”.

La carriera

Nato a Milano nel 1942, Mari è stato protagonista di diversi lavori. È stato comparsa per Steno, Mario Monicelli e Neri Parenti, ma ha recitato anche in Tutti gli uomini del deficiente (1999) di Paolo Costella e poi nei film di Capatonda, Italiano medio (2015) e Omicidio all’italiana (2017). Il successo è stato quello ottenuto, però, con il nome d’arte di Rupert Sciamenna andando a prendere parte a tantissimi sketch per Mai dire Lunedì, Mai dire Martedì, La7 e All Music.