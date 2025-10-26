Intervista a tuttotondo per Martina Stella che in tv ha rivelato alcuni retroscena personali legati anche alla fine della sua ultima storia d’amore.

Diversi mesi fa era venuto a galla qualche retroscena in merito alla fine del suo matrimonio. Ora, in tv, ospite di Verissimo, Martina Stella è tornata a parlare della sua vita privata e della serenità ritrovata dopo la delusione passata. La bellissima e famosa attrice si è soffermata anche sul desiderio di ricominciare ed essere felice.

Martina Stella e la fine del matrimonio

Mamma di Ginevra e Leonardo, Martina Stella ha raccontato a Verissimo gli ultimi anni vissuti con particolare riferimento alla fine delle sue nozze. “La fine del matrimonio? L’ho vissuta male, é stata una delle cose più complesse della mia vita. Io ho sempre avuto il grande sogno della famiglia unita, ho sempre creduto molto nel matrimonio e non è andata”.

La Stella, con grande onestà, ha spiegato alla padrona di casa, Silvia Toffanin, che uno degli aspetti più tristi e amari dell’intera vicenda sia stato vedere appunto i suoi figli non essere felici e soffrire per le situazioni vissute: “Questo mi ha fatto soffrire e quando vedi soffrire i tuoi figli è la cosa più devastante”, ha ammesso l’attrice parlando da genitore e con il cuore in mano.

I motivi della fine del matrimonio

Nel corso dell’intervista a Verissimo, la Stella ha sottolineato anche quelle che sono state, di fatto, le ragioni della fine del suo matrimonio. Senza giri di parole, la donna ha fatto intendere che la relazione abbia affrontato delle situazioni di tradimento. “Una donna deve trovare il coraggio anche di rincorrere la sua dignità quindi non ho rimpianti. Il nostro era un matrimonio un po’ affollato. Mi sono presa questi anni di ricostruzione dove mi sono dedicata solo ai miei figli e al mio lavoro”.

Al netto di quanto vissuto, la Stella ha spiegato di essere aperta ad un nuovo amore: “Non ho paura”, ha detto. “Da quando mi sono separata ho avuto molti corteggiatori”, ha anche aggiunto con grande ironia la nota attrice.