Martina Stella si separa da Andrea Manfredonia per un presunto tradimento. Lo rivela l’attrice che raggiunge un accordo sul mantenimento.

Martina Stella ha ufficialmente messo fine al suo matrimonio con Andrea Manfredonia, firmando un accordo di separazione dopo sette anni di vita coniugale. Secondo alcune fonti, il motivo principale della rottura sarebbe stato un presunto tradimento da parte di lui.

I due sono diventati genitori del piccolo Leonardo, nato due anni fa, mentre l’attrice era già mamma di Ginevra nata da una precedente relazione undici anni fa.

Martina Stella: raggiunto l’accordo sul mantenimento

La coppia, che ha condiviso sette anni di matrimonio e tre di convivenza, ha annunciato la separazione la scorsa estate. Secondo quanto riportato da un noto quotidiano, Martina avrebbe scoperto l’infedeltà del marito, che avrebbe avuto una relazione extraconiugale. Questo avrebbe portato l’attrice 39enne a chiedere la separazione immediata.

Martina Stella

In base all’accordo raggiunto, l’attrice continuerà a vivere nella casa coniugale e riceverà da Manfredonia un assegno di mantenimento mensile.

Separazione Martina Stella e Andrea Manfredonia: la versione dell’attrice

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, “L’attrice avrebbe scoperto che il marito aveva una relazione extraconiugale e ha deciso subito di chiedere la separazione“.

Al Corriere della Sera, invece, aveva dichiarato: “Non ho avuto molta fortuna in amore. Nel lavoro contano l’applicazione e il sacrificio, ma anche la fortuna. In amore non è andata così, i rapporti sentimentali sono fatti di incontri, di momenti“.

Quando aveva annunciato la separazione dal marito, la Stella dichiarava che la rottura è avvenuta “Per motivi insuperabili che mi hanno causato molto dolore“, come riportato dal settimanale Oggi.

Inoltre, aveva dichiarato: “Non aggiungerò altri dettagli, non voglio che i miei figli leggano cose poco carine. Questa ultima storia mi ha fatto molto soffrire, però conservo anche dei bei ricordi“. Ora che la separazione è ufficiale Martina Stella è pronta a voltare pagina.