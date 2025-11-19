“Non siate tristi…”: spunta l’ultima lettera delle gemelle Kessler, il retroscena struggente

L’ultima lettera delle gemelle Kessler alle amiche rivela un addio struggente, fatto di gratitudine e parole toccanti: ecco cosa scrivevano prima di morire.

Negli ultimi giorni, attorno alla storia di Alice ed Ellen Kessler si è creato un silenzio rispettoso, carico di emozione e incredulità. Le due icone internazionali, simbolo di eleganza e sincronia, avevano vissuto gli ultimi mesi lontane dai riflettori, circondate dall’affetto di poche amiche fidate. Solo ora stanno emergendo i dettagli degli ultimi istanti della loro vita, un addio preparato con lucidità, delicatezza e una precisione che racconta ancora una volta la loro profonda unione: dall’incredibile testamento all’ultima lettera inviata proprio poco prima della morte.

L’ultimo gesto prima di morire

Negli ultimi mesi le gemelle Kessler avevano affrontato problemi di salute, tra cui un’ischemia che aveva colpito Ellen e un generale peggioramento delle loro condizioni. “Non era più contenta della vita che faceva”, ha spiegato Carolin Reiber, raccontando che entrambe avevano perso gusto e olfatto e temevano più di tutto l’idea di restare una senza l’altra.

E mentre la cittadina di Grunwald oggi osserva un silenzio rispettoso, emerge un dettaglio che racconta tutta la cura con cui le gemelle hanno organizzato il loro addio: poche ore prima dell’arrivo della Società tedesca per l’aiuto a morire, Alice ha disdetto a mano l’abbonamento storico all’Abendzeitung, correggendo personalmente la data al 17 novembre. “Forse l’ultimo autografo di Alice”, ha commentato commosso il direttore del giornale Michael Schilling.

La lettera delle gemelle Kessler alle amiche più care

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Alice ed Ellen Kessler avevano organizzato ogni cosa nei minimi dettagli, persino piccoli gesti quotidiani come la disdetta di un vecchio abbonamento al giornale. Ma è il contenuto delle lettere indirizzate alle amiche storiche a commuovere più di tutto.

A Carolin Reiber, 85 anni, è arrivato un plico che conteneva parole struggenti: “Amiche care, non siate tristi, ci rivedremo sulle nuvole”. Allegati, anche alcuni gioielli, fra cui una collana di giada che Carolin aveva sempre ammirato. “Una lettera piena di gratitudine e di amore”, ha raccontato la presentatrice tedesca, che ha ammesso di non essere riuscita a trattenere le lacrime.

Anche l’amica Bibi Johns, 96 anni, ha ricevuto un messaggio simile: “Siamo nate insieme, moriremo insieme. Non essere triste”.