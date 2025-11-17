Addio alle Gemelle Kessler: morte insieme, svelate le cause del decesso

Lutto nel mondo dello spettacolo: le gemelle Kessler sono morte insieme in Germania all’età di 89 anni. L’annuncio.

Alice ed Ellen Kessler, conosciute in Italia semplicemente come le Gemelle Kessler, sono morte allìetà di 89 anni. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild e dall’agenzia Dpa, le due sorelle sono decedute insieme a Grünwald, località vicino a Monaco di Baviera. La notizia ha suscitato profondo cordoglio,. La polizia criminale di Monaco ha aperto un’indagine per fare luce sulle cause della morte.

Addio alle Gemelle Kessler: carriera artistica di successo

Le Gemelle Kessler sono nate a Nerchau, in Sassonia, il 20 agosto 1936. Dopo aver frequentato la scuola di danza fin da bambine, a undici anni furono inserite nel programma per adolescenti del Teatro d’Opera di Lipsia.

A diciotto anni lasciarono la Repubblica Democratica Tedesca, rifugiandosi nella Germania Ovest e iniziando a lavorare come danzatrici a Düsseldorf. Tra il 1955 e il 1960 si esibirono al Lido di Parigi e nel 1959 rappresentarono la Germania Ovest all’Eurovision Song Contest.

Il 16 gennaio 1961 si trasferirono in Italia, dove guadagnarono immediata notorietà partecipando a trasmissioni di successo come Giardino d’inverno e Studio Uno. Parteciparono anche a numerosi spettacoli teatrali, film e programmi televisivi.

Gli ultimi anni a Monaco di Baviera

Dopo una lunga carriera, nel 1986 Alice ed Ellen Kessler si trasferirono a Grünwald, nei pressi di Monaco, pur continuando a fare ritorni frequenti in Italia per partecipazioni televisive.

In un’intervista del 2024 al Corriere della Sera, le sorelle avevano dichiarato: “Non appariremo mai più in tv. Viviamo in due case speculari e vorremmo morire lo stesso giorno“. Il 17 novembre 2025, quel desiderio si è tragicamente avverato. Le Gemelle Kessler resteranno nella memoria collettiva come due figure centrali della cultura popolare italo-tedesca del Novecento.

Ecco, a seguire, una foto delle due gemelle insieme:

Sono morte insieme le gemelle Kessler, Alice e Ellen. Avevano 89 anni. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli. pic.twitter.com/PqDfr5Yz8e — Trash Italiano (@trash_italiano) November 17, 2025

Aggiornamento ore 17.02: Secondo il quotidiano tedesco Bild, le gemelle Ellen e Alice Kessler avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito. In Germania, si tratta di una pratica ammessa in a determinate condizioni.