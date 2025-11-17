Francesca Fagnani a Belve in versione “vedo-non vedo”: quanto costa il suo outfit

Look audace per Francesca Fagnani nella terza puntata di Belve: un total black “vedo-non vedo” firmato Giorgio Armani.

Dopo una settimana di stop, Francesca Fagnani è pronta a tornare in onda con una nuova puntata di Belve, prevista per il 18 novembre 2025. Ma a far discutere ancora prima della messa in onda non sono solo gli ospiti attesissimi – Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, Big Mama e Genny Urtis – bensì il suo outfit total black “vedo e non vedo“, già diventato virale. Ecco, a seguire, quanto costa.

L’abito “vedo e non vedo” di Francesca Fagnani è firmato Giorgio Armani

Nell’immagine che anticipa la terza puntata di Belve, la conduttrice è ritratta mentre legge con attenzione dal suo taccuino rosso acceso, ma lo sguardo cade inevitabilmente sul suo outfit audace.

Francesca Fagnani indossa un abito longuette in jersey di viscosa e lana firmato Giorgio Armani, un capo nero che si distingue per la texture a bande orizzontali e diagonali, ottenuta grazie a una lavorazione a maglia dritto e rovescio. L’effetto visivo è tridimensionale e ricercato, perfetto per mettere in risalto la silhouette con un gioco di “vedo e non vedo“.

Il look è completato da maniche lunghe, un collo montante e un orlo asimmetrico che dona movimento al capo. La scelta del reggiseno nude sotto l’abito dimostra ancora una volta il gusto raffinato della conduttrice, che riesce a osare mantenendo sempre uno stile impeccabile.

Un look per la terza puntata di Belve: quanto costa

“Audace” è l’aggettivo che meglio descrive l’effetto finale dell’outfit di Francesca Fagnani, che ha saputo conquistare il pubblico di Belve con un mix perfetto di grinta e classe. Il colore nero e le trasparenze strategiche valorizzano le forme senza esagerare, in piena coerenza con l’identità forte e indipendente che la conduttrice ha costruito nel tempo. Il prezzo dell’abito, come riportato dal sito di Giorgio Armani, è di 1.356,26 euro.