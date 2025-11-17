Uomini e Donne, la svolta ‘bollente’ dell’ex tronista: “Come guadagno 150 euro in un minuto”

L’ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi, sorprende tutti con una confessione inaspettata. La sua nuova vita, tra svolte bollenti e richieste incredibili.

I riflettori sono tornati ad accendersi con curiosità su un ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi, tornato al centro dell’attenzione con dichiarazioni che non sono affatto passate indifferenti. Archiviata, ormai, la sua relazione turbolenta con Mercedesz Henger, Peracchi ha completamente cambiato vita. Dal dating show di Canale 5 alle ospitate nei talk televisivi, fino a una vita professionale completamente diversa, oggi l’ex tronista ha scelto di raccontare tutto davanti ai microfoni del programma radiofonico La Zanzara. E alcune sue parole hanno sorpreso persino chi pensava di conoscerlo bene.

Dal trono alla svolta bollente: il nuovo percorso professionale

Lucas Peracchi, classe 1986, ex volto del programma di Maria De Filippi, dopo la parentesi televisiva e la relazione con Mercedesz Henger, ha completamente rivoluzionato il suo percorso lavorativo. Ospite de La Zanzara, il conduttore Giuseppe Cruciani lo ha presentato così: “Lucas Peracchi è un attore porno, creator di OnlyFans e di recente è diventato un gigolò. Ce le ha tutte”.

Lui, senza esitazioni, ha spiegato come gestisce oggi le sue attività: “Molte ragazze sulla piattaforma su cui lavoro anche io fanno anche 100.000 euro al mese. Io no, non ho problemi a dirlo, tanto la finanza mi è già entrata in casa e io ho tutto in regola”, ha raccontato Peracchi. E sui guadagni complessivi ha ammesso: “Se nel complesso di tutte le mie attività in questo settore mi porta sui 20.000/30.000 euro al mese? Meno, non ci sono ancora arrivato ma spero di arrivarci”.

La rivelazione dell’ex tronista Lucas Peracchi

La confessione che ha fatto più discutere riguarda uno dei compensi ricevuti per un contenuto molto particolare. “Per una clip girata in auto di un minuto, dove con il piede nudo fingevo di premere sull’acceleratore, un uomo mi ha dato 150 euro. Solo un minuto di lavoro”, ha svelato.

Il racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne si è poi spostato sulle richieste più insolite ricevute nel suo ruolo di accompagnatore: “Mi sono capitate donne che vanno via un paio di giorni e vogliono un uomo che stia insieme a loro, ma anche mariti che mi chiamano per stare un po’ di tempo con le loro mogli”.

Ma la parte più forte della sua intervista arriva quando Peracchi rivela di aver ricevuto proposte estreme che ha scelto di rifiutare: “Mi hanno anche chiamato dei preti, per organizzare cose molto particolari, cioè delle orge, ma in quei casi mi sono rifiutato categoricamente. Su alcune cose ho dei limiti, non è il massimo fare alcune cose”.