Todaro replica a Carolyn Smith: “Lo può dire anche un principiante, forse c’è qualcosa di personale”

Raimondo Todaro replica a Carolyn Smith in diretta a La Volta Buona dopo le critiche ricevute su Instagram dalla giudice di Ballando con le Stelle.

Dopo aver parlato della sua ex Francesca Tocca a La Volta Buona, Raimondo Todaro è tornato nel programma condotto da Caterina Balivo per chiarire alcune sue dichiarazioni su Carolyn Smith, storica giudice di Ballando con le Stelle. La polemica si era accesa nei giorni precedenti, quando la Smith aveva risposto pubblicamente via Instagram alle critiche ricevute dal ballerino. Oggi, quest’ultimo ha scelto di nuovo la diretta TV per dire la sua.

L’attacco di Carolyn Smith contro Raimondo Todaro

Tutto è cominciato con un breve video pubblicato su Instagram da Carolyn Smith, che ha risposto alle osservazioni fatte da Raimondo Todaro sul suo operato a Ballando con le Stelle. Parole che la giudice ha definito “farneticanti considerazioni“, prendendo le distanze in modo netto da quanto detto dal ballerino.

Ha poi spiegato il contesto secondo lei alla base di certe polemiche: “Capisco che per avere un po’ di visibilità si è scatenata una gara a chi la spara più grossa visto che Ballando è un grande successo e tutto quello che ruota attorno fa rumore“. La presidente di giuria ha quindi scelto di non entrare nei dettagli della questione: “Non mi va di umiliare nessuno“.

La replica di Raimondo Todaro a La Volta Buona

Durante la puntata del 17 novembre 2025 di La Volta Buona, Raimondo Todaro ha risposto in diretta alle dichiarazioni di Carolyn Smith. Il ballerino ha precisato il motivo per cui aveva messo in discussione un voto espresso dalla giudice: “Io mi sono limitato a dire quello che era palese, tant’è che l’ha confermato anche Sara Di Vaira. Ha dato un nove ad una coppia che ha ballato fuori tempo il Cha cha cha. Questo è fuori discussione, ma te lo può dire anche un principiante che fa la classe C“.

Infine, ha chiuso con una riflessione sul tono della polemica: “Se succede una cosa del genere, che è uno scivolone, per me era più carino dire è stato uno scivolone, mi sono sbagliata. Non è perché è Carolyn Smith non possa sbagliare, è umana anche lei. Già lì che ti attacchi solo a me, mi fai capire che forse c’è qualcosa di personale“.