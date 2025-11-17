Malgioglio senza freni a Belve: la sua frecciatina colpisce una nota cantante italiana

Cristiano Malgioglio si racconta a Belve: emozioni, confessioni sul suo orientamento e una frecciatina alla nota cantante italiana.

Dopo aver annunciato la cover di un brano di Annalisa, Cristiano Malgioglio è tornato al centro dell’attenzione con una partecipazione a Belve, il programma cult di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Nell’intervista, l’artista ha aperto il suo cuore ma non sono mancati i momenti “trash”. Tra le tante rivelazioni, non è mancata una stoccata decisa a una nota cantante italiana.

Cristiano Malgioglio racconta il suo coming out a Belve

L’intervista a Belve è stata anche l’occasione per Cristiano Malgioglio di aprirsi anche sul rapporto con la madre e la scoperta del proprio orientamento sessuale. Ha raccontato della lettera scritta e posta sul cuore della madre il giorno della sua morte: “Per cinque anni non sono più riuscito a scrivere, mi sono ammalato da solo. Quando è morta le ho messo sul cuore una lettera in cui ho scritto tutto quello che lei non aveva mai saputo di me“.

Alla domanda sul perché non avessero mai parlato apertamente, ha risposto: “Mica ci voleva la zingara per capire. Non c’era bisogno di spiegare a mia madre che natura fosse la mia“. E ricordando l’infanzia: “Da ragazzino avevo i poster di Marlon Brando e Montgomery Clift. Mio padre chiedeva il perché e mia madre diceva: vedrai che cambierà. Invece sono peggiorato“.

La stoccata a una nota cantante italiana

Nel corso dell’intervista a Belve, Cristiano Malgioglio ha risposto alla domanda se abbia ottenuto ciò che meritava, la risposta è stata chiara: “Non mi interessa, le mie canzoni rimarranno nella storia“. Poi, il riferimento a Giusy Ferreri, già in passato bersaglio di una sua battuta pungente: “Se non era per me stava ancora al supermercato“.

Questa volta, però, le parole sono arrivate con una nota più personale, quasi di rammarico: “Mi sarebbe piaciuto scrivere per lei, ma non mi ha mai chiamato per chiedermi una canzone. Ma non me ne frega più niente“.