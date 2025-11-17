Martina Colombari, la verità su Achille commuove: arriva la reazione del figlio dopo Ballando

Martina Colombari si commuove parlando del figlio Achille a Ballando con le Stelle: la sua verità emoziona il pubblico e la reazione del 21enne sorprende tutti.

Durante il suo percorso a Ballando con le Stelle, l’ex Miss Italia Martina Colombari ha mostrato un lato personale che il pubblico non aveva mai visto così da vicino, lasciando emergere emozioni, fragilità e un pezzo importante della sua storia familiare. Molti dei suoi racconti, si sono incentrati proprio sul figlio Achille Costacurta. E proprio da quelle parole, arrivate in un momento delicato, è nato qualcosa che ha colpito profondamente sia lei che chi la segue, con una reazione inattesa, ma importantissima.

Martina Colombari si apre sul figlio Achille

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Martina Colombari ha rivissuto davanti alle telecamere anni complessi legati al percorso del figlio Achille, oggi 21enne. Un racconto intenso, che ha commosso il pubblico ma soprattutto la diretta interessata. “C’è stata una strumentalizzazione delle vicende di Achille che mi ha fatto schifo. C’era sempre un giudizio: famiglia ricca, gli avranno detto sempre sì”, ha spiegato con la voce rotta, chiarendo quanto quel periodo abbia segnato tutti.

Poi ha ripercorso i momenti più difficili: “Achille è stato subito un bambino complicato… quando poi gli hanno fatto questa diagnosi di Adhd abbiamo capito”. Non sono mancate le sue parole sulle dipendenze, in cui Martina ha ricordato come il figlio fosse “un corpo senza vita”, seguite dalle domande inevitabili dell’ex Miss Italia e del marito, sul loro ruolo di genitori e sul loro dolore durante la permanenza del giovane in una comunità terapeutica.

La riflessione dopo Ballando e il gesto di Achille

A distanza di due giorni dalla puntata, Martina Colombari ha voluto condividere su Instagram un pensiero pieno di gratitudine e stupore per l’affetto ricevuto. “Non avrei mai pensato di aprirmi così tanto in un percorso in cui volevo solo mettermi in gioco e dimostrare a chi mi segue come sono…ma è qualcosa di speciale”, ha scritto, ringraziando tutti per aver “accolto e abbracciato la storia della nostra famiglia”.

Ma il dettaglio che ha emozionato i fan è arrivato poco dopo, quando il figlio Achille ha messo “mi piace” al post della mamma. Una reazione spontanea che però in tanti hanno interpretato come segno di vicinanza, approvazione e sostegno in un momento così esposto e delicato per entrambi.