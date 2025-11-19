Marco Liorni si confessa a Fanpage, raccontando i suoi problemi d’ansia e un incidente avvenuto in diretta TV. Ecco le sue dichiarazioni.

Dopo il suo look di ritorno a L’Eredità, Marco Liorni torna a far parlare di sé con un’intervista intensa rilasciata a Fanpage. Al centro del racconto, un episodio che non è noto a tutti, avvenuto in diretta durante una puntata di Verissimo. Ecco cosa è accaduto.

Marco Liorni parla dei suoi problemi di ansia

Pare che l’approccio pacato che oggi lo contraddistingue sia il risultato di un lungo percorso personale. A Fanpage, Marco Liorni spiega come l’ansia e lo stress abbiano avuto un ruolo importante nel cambiamento del suo stile di vita: “Si è trattato di problemi di natura psicologica, una paura che mi fermava in molte cose, questioni legate più all’educazione e non propriamente di salute.”

Un’esperienza che ha segnato il suo modo di vedere le cose, portandolo a una nuova consapevolezza: “Succede che quando le persone hanno problemi di salute o situazioni gravi che poi superano, dopo dicano tutte la stessa cosa: essersi resi conto di quanto tempo avevano perso nella vita a rincorrere stupidaggini, discussioni inutili, cattiveria gratuita, perdere tempo su cose che non lo meritavano.”

Una riflessione che ha lasciato il segno: “Questa botta di saggezza è meglio usarla che disperderla, chiedersi costantemente se il tempo lo stai utilizzando in modo giusto“.

L’incidente spaventoso a Verissimo

Al centro dell’intervista a Fanpage, c’è anche uno degli episodi più “spaventosi” della carriera televisiva di Marco Liorni. Tutto accadde durante una diretta di Verissimo, tra il 1997 e l’inizio del 1998: “Eravamo in diretta, era l’ultimo quarto d’ora e a un certo punto mi sono soffiato il naso e ha iniziato a uscire sangue“.

Il conduttore ricorda che l’emorragia non si arrestava: “Fatto sta che non si riusciva ad arrestare questa cosa. Solo dopo, tramite una visita, ho scoperto che avevo due angiomi.” La situazione in studio fu gestita cercando di limitare i danni: “Io dicevo ‘andiamo, andiamo, andiamo’, ma più lo dicevo e più non si fermava. È chiaro.”

La trasmissione fu chiusa mandando in onda i servizi finali tutti di seguito, e lui non tornò più in onda. Il giorno dopo, il commento ironico dell’autore Gregorio Paolini: “Ci hai fatto perdere un punto ieri.” La risposta di Liorni fu pronta: “Meno male, io ci ho perso un litro di sangue.”