Ilary Blasi arriva al suo nuovo evento lavorativo e un imprevisto inaspettato diventa virale. Ecco cosa è successo davvero nel video che fa il giro dei social.

Ilary Blasi è tornata sotto i riflettori con un nuovo progetto professionale che l’ha riportata al centro della scena milanese. Dopo le indiscrezioni sulla sua vita privata, tra divorzio in arrivo e possibili nuove nozze, la conduttrice ha deciso di ripuntare sulla carriera. Un evento attesissimo, organizzato per presentare una collaborazione del tutto inedita, ha visto Ilary arrivare davanti ai fotografi e ai fan in grande stile… almeno fino a quando un dettaglio imprevisto non ha rubato la scena. Tra risate, autoironia e qualche attimo concitato, l’arrivo di Ilary è diventato virale nel giro di poche ore. Ma cosa è successo davvero?

Ilary Blasi presenta il nuovo progetto: l’evento a Milano

Ilary Blasi ha inaugurato ufficialmente la sua collaborazione con Bata, noto brand di calzature, durante un evento che si è svolto a Milano il 18 novembre. La conduttrice, ormai volto di punta di Mediaset e madre dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel, ha colto l’occasione per tornare per un giorno anche nel ruolo di modella.

Arrivata a bordo di un’elegante auto nera, Ilary si è mostrata sorridente e carica, pronta a raccontare questa nuova esperienza. Nelle interviste rilasciate ha parlato della campagna realizzata per il marchio, girata tra gli scorci più iconici di Roma, e ha spiegato di aver partecipato personalmente alla scelta dei look: “Mi ritengo ‘onnivora’ in fatto di scarpe, non c’è nulla che non indosserei”, ha detto a Vanity Fair.

L’imprevisto all’arrivo che fa ridere tutti

Il momento più curioso della giornata, però, è arrivato proprio all’ingresso dell’evento. Scendendo dall’auto, infatti, Ilary Blasi ha avuto a che fare con un piccolo inconveniente che non è passato inosservato. Mentre cercava di sistemare telefono e borsa, qualcosa è finito fuori posto e la presentatrice è stata costretta a commentare in diretta: “Sta cadendo tutto, il telefono… non lo so, ho fatto un macello!”.

Poi, ridendo di gusto, ha concluso con la sua inconfondibile ironia: “So’ arrivata. Mi sono fatta subito riconoscere”. Un siparietto spontaneo che ha divertito i presenti e che, ovviamente, è finito immediatamente sui social. Per Ilary, invece, dopo i saluti e le risate, il pomeriggio è proseguito tra shooting, incontri e il lancio ufficiale di questa nuova avventura professionale.