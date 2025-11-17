Ilary Blasi pronta a sposare Bastian Muller: emergono i dettagli delle nozze, ma prima del sì c’è un passaggio decisivo che coinvolge Francesco Totti. Ecco cosa sta per accadere.

I gossip attorno a Ilary Blasi e alla sua nuova vita sentimentale non accennano a placarsi. Mentre si rincorrono i rumors sull’ex marito Francesco Totti e sulla sua relazione con Noemi Bocchi, un cambiamento importante, costruito negli ultimi anni lontano dai riflettori, sta per tradursi per Ilary in un evento che segnerà ufficialmente l’inizio di un nuovo capitolo. Una scelta precisa, con tempi ben definiti, che però non potrà compiersi senza un passaggio fondamentale ancora in sospeso. E ora, una data appena fissata sembra aver chiarito tutto.

Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano: la data

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Ilary Blasi e Bastian Muller sarebbero pronti a dirsi sì il prossimo giugno. Una relazione solida, nata tre anni fa dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, e che ora sta per essere ufficialmente suggellata con un rito civile.

La cerimonia, però, non dovrebbe svolgersi a Roma: tra le ipotesi circolano la Costiera Amalfitana, altre zone d’Italia o addirittura la Germania. Una scelta non ancora confermata, ma che segna la volontà di dare al matrimonio un carattere più intimo e lontano dai luoghi che hanno segnato il passato della conduttrice. Ilary e Bastian, raccontano le indiscrezioni, avrebbero definito ogni dettaglio tranne la location definitiva. Una svolta che arriva dopo anni complessi e molto esposti mediaticamente.

Il divorzio da Francesco Totti: fissata l’udienza decisiva

Prima del matrimonio, però, c’è un altro passaggio inevitabile. Come riporta Il Messaggero, è stata fissata la data dell’udienza per il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’appuntamento è previsto per il 21 marzo, un momento chiave che permetterà ai due ex coniugi di formalizzare legalmente la fine del loro matrimonio.

Restano ancora diversi punti aperti, in particolare l’assegno di mantenimento che l’ex calciatore dovrebbe corrispondere alla futura signora Muller. Sul fronte opposto, la storia tra Totti e Noemi Bocchi prosegue senza intoppi, ma stando al gossip, invece, un loro matrimonio non sarebbe attualmente in programma.