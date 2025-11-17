Vanessa Incontrada, la svolta definitiva: cosa ha deciso dopo le critiche sul peso

Vanessa Incontrada rivela la decisione presa dopo anni di critiche sul peso: il suo sfogo e cosa ha scelto di cambiare davvero.

Dopo le sue recenti dichiarazioni sulla decisione di sposare Rossano Laurini in seguito alla crisi, Vanessa Incontrada è tornata al centro dell’attenzione con una lunga intervista a La Repubblica in cui ha ripercorso momenti personali, fragilità e scelte di vita che l’hanno profondamente segnata. Un racconto intimo, fatto di emozioni contrastanti, equilibri da ritrovare e riflessioni su un tema che da anni accompagna – spesso ingiustamente – la sua carriera. Una confessione che apre uno spiraglio su ciò che l’attrice vive quando i riflettori si spengono e resta solo la sua verità.

La confessione sui momenti di fragilità

Vanessa Incontrada ha raccontato di convivere con un’altalena emotiva che la porta a vivere fasi diversissime tra loro. “Vivo momenti di adrenalina e altri in cui mi sgonfio. È difficile gestire le emozioni”, confida al quotidiano, spiegando quanto, nei momenti più delicati, il suo equilibrio passi anche attraverso gli affetti più stretti.

La sua infanzia, segnata dalla separazione dei genitori, l’ha resa più attenta e sensibile. “Sono figlia di genitori separati ma ho saputo ricostruire l’amore”, racconta. E quando parla del rapporto con il figlio, emerge tutta la sua natura protettiva: “Sono sempre stata aperta. Sa che può parlare di tutto, sesso, omosessualità, razzismo”.

Vanessa Incontrada

Anche lo show che sta per tornare su Canale 5, Gigi e Vanessa – Insieme, rispecchia questo suo percorso fatto di cadute, ricostruzioni e ripartenze: “Racconta come si costruisce un amore e quello che può succedere a una coppia… Poi, invece, l’amore torna e si ricomincia. Come nel mio caso”.

La risposta di Vanessa Incontrada alle critiche sul peso

Il punto più forte dell’intervista arriva quando Vanessa Incontrada affronta un tema che la riguarda da anni: i commenti sul suo corpo e sulle variazioni di peso. “C’è stato un momento nella vita in cui ho voluto esprimere cosa provavo. Si parla del corpo solo con le donne, non succede con gli uomini”, afferma con decisione. E cita un esempio che l’ha colpita: “Hanno massacrato Nelly Furtado sul peso, ha scritto: “Basta, mi ritiro”. Perché si devono vivere determinate cose?”.

Vanessa racconta anche di essersi allontanata dai social per proteggersi: “Ho Instagram, qualcuno cura il mio Facebook ma non leggo i commenti. Belli, brutti non mi interessano”. E poi la frase che svela il cuore della questione: essere giudicata sul corpo, costantemente, l’ha ferita ma non piegata. “Mi dispiace perché mi perdo i messaggi di gente che mi vuole bene. Ma me li riferisce un’amica”, dice, mostrando quanto il peso – mediatico più che fisico – abbia inciso sulla sua vita.