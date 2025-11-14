“Potevo distruggere una famiglia”: la confessione di Vanessa Incontrada prima delle nozze

Vanessa Incontrada racconta come abbia salvato la storia con Rossano Laurini e aperto la strada alle nozze. Ecco cosa è successo davvero.

Nelle ultime settimane, Vanessa Incontrada è tornata al centro dell’attenzione in seguito all’annuncio del matrimonio, decisione maturata dopo la crisi. Dietro il sorriso che il pubblico conosce bene, c’è stata una scelta difficile, maturata in silenzio e rivelata solo di recente. Una decisione che avrebbe potuto cambiare completamente il corso della sua vita privata e che oggi, alla luce dei fatti, appare come il punto di svolta di una storia d’amore che sembrava destinata a spegnersi. Ma cosa è realmente successo tra l’attrice e Rossano Laurini, e perché quel momento è stato così decisivo?

La crisi con Rossano Laurini e il bivio inatteso

Durante una lunga intervista rilasciata a La Stampa, Vanessa Incontrada ha raccontato il periodo più delicato della sua relazione con Rossano Laurini. Un momento in cui tutto sembrava incrinarsi, lasciando presagire la fine definitiva del rapporto. È qui che l’attrice introduce l’immagine più forte del suo racconto, una metafora che sintetizza perfettamente il punto di svolta: “Potevo buttare acqua o benzina. Ho scelto di spegnere il fuoco”.

Vanessa Incontrada – www.donnaglamour.it

Ha spiegato che si era trovata davanti a una scelta netta: alimentare lo scontro o tentare di riportare calma e lucidità. “Avevo davanti due opzioni: gettare acqua sul fuoco oppure benzina. Ho preferito fare il pompiere e portare la nostra discussione verso altre direzioni”, ha rivelato. È stata proprio questa scelta a evitare che la distanza diventasse irreparabile: “Ho avuto ragione: se avessi scelto la benzina, avrei distrutto una famiglia che oggi è più unita di prima”.

La nuova vita di Vanessa Incontrada

È nel secondo capitolo della loro storia che arriva la notizia più attesa: dopo due anni di separazione, silenzi e tentativi di ricucire con delicatezza, Vanessa e Rossano sono tornati insieme. Una riconciliazione lenta, costruita passo dopo passo, fino alla proposta che ha rimesso tutto in prospettiva.

Oggi la coppia si prepara alle nozze in Toscana, un luogo simbolico e amatissimo da entrambi. Un traguardo che sembrava impossibile solo qualche tempo fa, e che invece è diventato realtà proprio grazie a quella scelta iniziale di “spegnere il fuoco”.

Nel momento più difficile, Vanessa non era sola. Nell’intervista ha parlato anche del supporto fondamentale di Gigi D’Alessio, al fianco del quale sta per debuttare nel nuovo show Mediaset Gigi e Vanessa Insieme: “Gigi mi ha aiutato molto quando ero in difficoltà con il mio compagno. Averlo vicino è stato un dono, ha fatto davvero la differenza”.