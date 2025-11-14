“La sedia della fertilità”: Alex Belli e Delia Duran svelano il retroscena sulla gravidanza e il sesso del bebè in arrivo

Alex Belli e Delia Duran raccontano il retroscena sulla gravidanza: durante un viaggio è accaduto qualcosa di inaspettato. Svelato anche il sesso del bebè in arrivo (e il possibile nome).

Delia Duran e Alex Belli stanno vivendo uno dei momenti più emozionanti della loro vita. La coppia, infatti, ha annunciato di recente di stare aspettando un bambino, dopo numerosi tentativi, attese e un viaggio che sembra aver cambiato tutto. E’ quanto emerso nel corso di una loro recente intervista televisiva e che sarà trasmessa nei prossimi giorni, durante la quale Delia e Alex hanno svelato alcuni curiosi retroscena sulla gravidanza, compreso il sesso del bebè e il possibile nome.

Il racconto in tv e il lungo percorso della coppia

Ospiti di Monica Setta a Storie al bivio, in una puntata che andrà in onda il 27 novembre su Rai 2, Alex Belli e Delia Duran hanno deciso di condividere con il pubblico una notizia che custodivano da tempo. La coppia, come anticipato da Adnkronos, ha ripercorso il difficile percorso degli ultimi anni, segnato dal desiderio di diventare genitori.

ISCHIA, ITALIA – 9 LUGLIO: Alex Belli partecipa all’Ischia Global Festival 2025 il 9 luglio 2025 a Ischia, in Italia – www.donnaglamour.it

“Ci provavamo da 5 anni”, ha raccontato Alex Belli, spiegando quanto il sogno di allargare la famiglia fosse diventato un obiettivo centrale nella loro vita. “Stavamo per ricorrere alla fecondazione assistita quando abbiamo fatto un viaggio a Napoli”, ha aggiunto l’attore. Accanto a lui, Delia Duran ha rivelato anche la rosa dei nomi che hanno iniziato a valutare per il loro bambino: “Lo chiameremo Gabriel o Roberto, come il padre di Alex”, ha spiegato durante l’intervista, emozionata e raggiante.

L’annuncio di Alex Belli e Delia Duran

Ma è nel finale dell’intervista che arriva il vero colpo di scena. “Aspettiamo un maschio”, hanno dichiarato, svelando per la prima volta il sesso del bebè che dovrebbe nascere il 31 marzo. Una notizia già di per sé importante, resa ancor più sorprendente dal racconto di ciò che è accaduto durante un viaggio molto particolare.

È stato infatti Alex Belli a spiegare quello che la coppia considera un vero miracolo: “Delia si è seduta nella sedia della fertilità ai quartieri spagnoli e poco dopo era incinta”, ha concluso, attribuendo a quel momento simbolico un valore quasi magico. Un annuncio che unisce emozione, superstizione e un pizzico di mistero, e che segna l’inizio di una nuova avventura per una delle coppie più chiacchierate del gossip nostrano.