Thais Wiggers, le critiche per i 25 anni di differenza col fidanzato “misterioso”: la sua risposta gela tutti

Travolta dalle critiche per il compagno 65enne, Thais Wiggers sbotta sui social: la sua risposta decisa sorprende e zittisce il web. Ecco cosa sta succedendo.

Thais Wiggers, ex velina di Striscia la Notizia, è tornata al centro della cronaca rosa per una vicenda che ha scatenato curiosità, commenti e – soprattutto – polemiche. Le immagini pubblicate da un noto settimanale hanno riportato Thais sotto i riflettori in compagnia di un “misterioso cavaliere”, ma ciò che è accaduto dopo ha assunto contorni ben più intensi di un semplice gossip. E la modella, ancora una volta, ha scelto di esporsi in prima persona.

Lo sfogo dell’ex velina

La miccia è stata accesa da alcune foto pubblicate da Diva e Donna, che hanno immortalato Thais Wiggers insieme a un uomo di 65 anni, inizialmente scambiato da molti utenti per suo padre. La differenza d’età – circa venticinque anni – ha dato vita a un’ondata di commenti negativi, insinuazioni e critiche, che non sono passati inosservati alla diretta interessata.

Stanca delle distorsioni mediatiche e dell’attenzione morbosa, Thais ha deciso di rispondere attraverso le sue storie Instagram, puntando il dito contro un certo tipo di narrazione: “Da sempre i giornalisti di gossip ritraggono le persone nei peggiori dei modi, cercando di fare “scoop””. L’ex velina ha puntato il dito contro un certo tipo di cronaca rosa, proseguendo: “Prima facevano body shaming, fotografavano le donne in spiaggia, sedute e rilassate e vendevano notizie dicendo che erano incinte o ingrassate. Per fortuna il body shaming non è più permesso. Ma il trend di “storpiare l’immagine di una persona” ancora continua”.

La replica definitiva di Thais Wiggers

È nel suo ultimo messaggio social che Thais Wiggers decide di mettere un punto alla vicenda, chiarendo la sua posizione e il suo desiderio di tutela della sfera privata: “Se sono fidanzata o meno questi sono affari miei. Decido io se dirlo nel momento in cui mi sento di dirlo”.

Un messaggio diretto, che accompagna il video del suo nuovo compagno mentre pratica uno sport acquatico: un modo per mostrare chi è davvero quell’uomo finito sotto attacco. Ed è proprio in quell’occasione che Thais, senza più giri di parole, aggiunge la frase che ha fatto il giro del web: “Vorrei arrivare a 65 anni così”. La modella brasiliana ha così deciso di rispondere in modo definitivo alle critiche sul suo conto e sulla sua vita privata.