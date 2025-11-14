Crisi tra Ultimo e Jacqueline, ma il gesto di Eros Ramazzotti sorprende: cosa succede

Ultimo al centro delle voci di crisi con Jacqueline: da New York arriva un colpo di scena inatteso. A sorprendere i fan è anche l’intervento di Eros Ramazzotti: cosa sta succedendo.

Negli ultimi giorni, attorno a Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo è tornato ad addensarsi un alone di mistero. Un viaggio improvviso, alcune stories insolite e un silenzio social che dura ormai da mesi hanno acceso il gossip, dando nuova linfa alle voci di crisi. Eppure, un dettaglio emerso nelle ultime ore potrebbe ribaltare completamente le carte in tavola. Da New York, infatti, è arrivato un segnale che ha spiazzato tutti, lasciando intendere che la verità potrebbe essere molto diversa da ciò che si immaginava. Ma cosa sta davvero accadendo tra il cantautore romano e la sua compagna?

Il mistero sulla coppia

L’attenzione è esplosa quando Ultimo è volato a New York da solo senza Jacqueline, che molti avevano letto come la conferma della crisi. Da tempo, infatti, la coppia condivide molto meno della propria vita privata e il silenzio social – soprattutto dopo la nascita del piccolo Enea – aveva alimentato indiscrezioni e sospetti.

Poi, il colpo di scena. Jacqueline è apparsa nelle ultime ore proprio a New York, con un video condiviso su Instagram: “Atterrata da 1 ora!! Sono nel traffico arrivando in hotel. Qui mi viene voglia di volare. Sento un’energia in questa città che a parole è inspiegabile!!”, ha scritto. Alle sue parole si è aggiunto un ricordo importante: “Questa è la città in cui sono diventata mamma… mi hai accolta a braccia aperte nel 2018 e mi hai aiutato a scoprire chi sono!”. Parole che sembrerebbero suggerire l’assenza di una crisi, ma solo impegni dati dalla nuova vita.

Ultimo rompe il silenzio: l’intervento di Ramazzotti

Ed è proprio da New York che Ultimo ha scelto di aprirsi come raramente fa. In un lungo messaggio condiviso sui social, il cantautore ha parlato della sua natura introversa e del suo modo di affrontare l’arte: “Sono una persona estremamente terrena… un ragazzo silenzioso che si fa un milione di domande, schivo e anche scorbutico a dirla tutta”, ha ammesso il cantante. Poi, il pensiero sulla creatività che accompagna la foto che lo ritrae “a Montauk di fronte all’oceano Atlantico”.

A colpire il pubblico è stato però il commento affettuoso (e a sorpresa) di Eros Ramazzotti, che ha scritto, confermando il loro rapporto di stima: “Tu sei un genio figlio mio, basta questo”. E mentre i fan cercano di capire se la presenza di Jacqueline a New York significhi davvero che la crisi non esiste, qualcosa, nelle ultime ore, sembra essere decisamente cambiato.