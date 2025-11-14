Addio ad Andrea Paci, storico DJ del Carnevale di Viareggio. Celebre per aver collaborato anche con Jennifer Lopez e Vasco Rossi.

Dopo l’addio a personaggi iconici come Beppe Vessicchio, un altro duro colpo per il mondo della musica e dello spettacolo: si è spento Andrea Paci, DJ e volto noto del Carnevale di Viareggio. La sua morte, avvenuta all’età di 43 anni a causa del peggioramento di una malattia contro cui lottava da tempo, ha scosso tutti.

Addio ad Andrea Paci, il DJ che ha collaborato con Jennifer Lopez e Vasco Rossi

Andrea Paci ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto e seguito. Fin da giovanissimo aveva trovato nella musica la sua vocazione, iniziando a suonare da adolescente. Ha fatto ballare intere generazioni con la sua allegria, portando la sua energia contagiosa ovunque andasse.

La sua carriera lo ha portato anche a collaborare con grandi nomi della musica: ha collaborato con Jennifer Lopez e Vasco Rossi, un traguardo che pochi DJ italiani possono vantare. Ma era soprattutto l’anima musicale del Carnevale di Viareggio, dove da anni faceva ballare la città durante tutte le manifestazioni.

La malattia e il saluto della Fondazione Carnevale di Viareggio

La sua scomparsa è arrivata dopo un lungo periodo di malattia, come riportato da Leggo.it, durante il quale non sono mancati i messaggi di affetto e sostegno da parte di amici, fan e colleghi. La notizia della sua morte è stata data dalla sorella Alessandra e ha rapidamente fatto il giro del web.

Anche la Fondazione Carnevale di Viareggio ha voluto omaggiarlo con parole sentite: “Con i Maestri e il mondo tutto del Carnevale, si unisce al dolore per la scomparsa di Andrea Paci una persona straordinaria che, con il suo sorriso contagioso, la sua generosità e la sua passione per la musica ha saputo seminare solo gioia, ovunque andasse“.