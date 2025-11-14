Marco Mengoni, l’annuncio bomba: cosa ha detto sul Festival di Sanremo 2026

Marco Mengoni parla per la prima volta di Sanremo 2026 e lascia un indizio che infiamma i fan: ecco cosa ha rivelato al TG1 sul suo possibile ritorno all’Ariston.

Mentre continua il tour di Marco Mengoni, tra momenti esilaranti durante i suoi live, l’artista, tra i più amati e seguiti della musica italiana, ha parlato della possibilità di tornare al Festival di Sanremo 2026. Non un annuncio ufficiale, non una conferma netta, ma una frase che ha lasciato aperta più di una porta. E da quel momento, l’attesa è salita vertiginosamente: Mengoni tornerà davvero sul palco dell’Ariston per una nuova sfida?

Il legame con il Festival di Sanremo

Si avvicina sempre di più il momento di scoprire le carte e capire chi, tra i Big, salirà davvero sul palco dell’Ariston in vista del prossimo Festival di Sanremo 2026. Intervistato dal TG1, Marco Mengoni non si è sottratto alla domanda che tutti gli avrebbero voluto fare: sarà tra gli artisti in gara alla prossima kermesse? La reazione del cantante, tutt’altro che evasiva, ha immediatamente alimentato le speranze dei fan.

Marco Mengoni sanremo 2023 – www.donnaglamour.it

Dal debutto nel 2010 con Credimi ancora al trionfo del 2013, dal ritorno da superospite al secondo storico successo del 2023 con Due vite, fino alla co-conduzione della prima serata nel 2024, il suo percorso sanremese è una costellazione di momenti iconici. E anche il 2026 potrebbe segnare il suo ritorno.

Marco Mengoni sul suo ritorno a Sanremo 2026

Marco Mengoni ha ammesso di non escludere affatto un ritorno in gara, anzi, ha lasciato intendere che qualcosa potrebbe davvero accadere. “Tornare al Festival di Sanremo? Perché no?!”, ha dichiarato al TG1 l’artista di Ronciglione.

Poi, con il sorriso di chi sa benissimo come far crescere l’attesa, ha aggiunto: “Dipende sempre dal progetto. Io sono sempre quello dell’ultimo momento e quindi non lo so. Ma mai dire mai. Non so ancora cosa succederà”.

Il cantante ha così ammesso di avere un progetto che potrebbe aprire la strada alla sua candidatura tra i Big di Sanremo 2026. Non solo: ha anche spiegato che potrebbe decidere di proporsi “poco prima del gong finale” della consegna dei brani, lasciando intendere un ingresso last minute, in puro stile Mengoni.

Una scelta che, se confermata, renderebbe il cast del Festival ancora più atteso. Per ora tutto resta sospeso, ma dopo sedici anni di carriera, infinite metamorfosi artistiche e due vittorie all’Ariston, l’idea di rivedere Mengoni sul palco che l’ha consacrato fa già sognare i fan.