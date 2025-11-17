Achille Lauro ospite a sorpresa a cena da Mara Venier insieme a Christian De Sica e altri vip. Le immagini sui social sorprendono i fan.

Dopo le recenti scintille a X Factor, Achille Lauro torna al centro dell’attenzione, ma stavolta in un contesto del tutto diverso. Il cantante è stato infatti protagonista di una cena a casa di Mara Venier e del marito Nicola Carraro. Un evento che, a giudicare dalle immagini e dai commenti pubblicati sui social, ha sorpreso e affascinato fan e curiosi. La serata, descritta come un semplice incontro tra amici, ha riunito attorno alla tavola volti molto noti dello spettacolo italiano.

Achille Lauro sorprende: la cena a casa di Mara Venier

Achille Lauro è stato ospite a casa di Mara Venier in occasione di una cena descritta dalla conduttrice come una delle “belle serate che fanno bene al cuore“. Insieme a lui, presenti anche altri personaggi noti: Christian De Sica, Alberto Matano, Vincenzo Spadafora, Riccardo Mannino e Silvia Verdone.

Le immagini condivise dalla Venier e dal marito Nicola Carraro mostrano un clima conviviale e rilassato, con sorrisi e momenti di allegria che hanno coinvolto tutti gli ospiti.

Il cantante è apparso in alcuni scatti accanto a De Sica e Carraro, oltre alla classica foto di gruppo pubblicata dalla padrona di casa. A rendere ancora più speciale la serata è stato il commento dell’attore, che ha scritto: “Molte risate insieme ad Achille“.

Reazioni sui social per la presenza di Achille Lauro

La presenza di Achille Lauro ha letteralmente sorpreso i fan di Mara Venier, che sotto il post su Instagram della conduttrice si sono scatenati con commenti pieni di stupore e affetto. Tra i messaggi si leggono esclamazioni come “Lauro dalla ziaaaaaa“, “Ma Lauro??!!“, e “Lauro a Domenica In quando“.

Altri si sono limitati a scrivere “bellissimi” o a definire la nota conduttrice una “donna super fortunata ad avere Lauro come ospite a casa“. Una serata tra vip che ha acceso la curiosità del pubblico: solo convivialità o qualcosa bolle in pentola?