Bianca Balti smentisce il GF Vip e lancia una frecciata a Signorini, ma una gaffe nelle sue storie Instagram riaccende il mistero e fa discutere il web.

Negli ultimi giorni, intorno a Bianca Balti si è creato un vortice di ipotesi, sussurri e supposizioni. Dopo aver incantato tutti con la sua trasformazione in seguito alla chemio, si è ritrovata, suo malgrado, al centro di una indiscrezione, rimbalzata dalle riviste ai social, che la collocava tra i possibili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Un’ipotesi che ha acceso la curiosità dei fan e dato il via a una serie di reazioni inaspettate… fino alla replica della diretta interessata, che ha spiegato come stanno davvero le cose.

Bianca Balti rompe il silenzio: la smentita arriva sui social

Nelle sue storie Instagram, la top model ha voluto fare chiarezza una volta per tutte. Approfittando di una sessione di domande e risposte con i follower, Bianca Balti ha affrontato direttamente il rumor che la voleva pronta a varcare la porta rossa. “Mia mamma mi ha mandato questa notizia estrapolata da Chi, in cui Signorini dice che farò il Gf Vip”, ha spiegato, mostrando la foto dell’articolo che aveva alimentato il gossip. La modella non ha usato giri di parole: “No, non andrò al Grande Fratello Vip”.

Bianca Balti – www.donnaglamour.it

La Balti ha chiarito di non avere alcuna intenzione di partecipare al reality, ma il modo in cui lo ha fatto ha creato la scintilla perfetta per una piccola – involontaria – gaffe. “Tra l’altro Signorini, che partecipa direttamente sia a Chi che al Grande Fratello, sa benissimo che non è vero, ma grazie perché vuol dire che creo hype”, ha ironizzato la modella.

La gaffe con Signorini: cosa è successo davvero

La smentita, però, ha generato un effetto contrario a quello atteso: invece di placare i pettegolezzi, li ha resi ancora più accesi. Nella storia Instagram, infatti, la top model si è riferita alla fonte del rumor dicendo: “Non mi è stato chiesto e ho altro da fare”. Una risposta che ha convinto i fan, ma che ha anche fatto emergere un dettaglio inatteso: l’articolo mostrato da Bianca Balti non proveniva da Chi, bensì da un contenuto social che citava il magazine… generando così una piccola confusione.

Un fraintendimento che in molti hanno interpretato come una “gaffe” simpatica, soprattutto perché ha coinvolto indirettamente proprio Alfonso Signorini, spesso al centro delle anticipazioni sul cast del reality. Pur avendo smentito la partecipazione al GF Vip, il modo in cui Bianca Balti ha raccontato l’episodio non ha affatto chiuso il caso.

Anzi, come lei stessa ha ammesso, “il mistero si infittisce”. Perché, dopo quella frase e quell’accenno polemico all’“hype”, è emersa la verità (con tanto di contro-smentita di Chi Magazine): “L’articolo, conferma mamma, è uscito su Novella 2000, ma chi mette in giro i rumors?”.