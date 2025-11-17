Sonia Bruganelli si commuove a Domenica In e rivela un rimpianto doloroso legato alla sua storia con Paolo Bonolis: ecco cosa ha confessato in tv.

Nonostante il pubblico sia abituato a vederla forte, sicura e quasi impenetrabile, Sonia Bruganelli ha sorpreso a Domenica In, dove è stata ospite per presentare la sua autobiografia. La produttrice, che di recente ha fatto ritorno al Grande Fratello, ha mostrato un lato inedito, lasciando emergere emozioni e fragilità che hanno spiazzato tutti. Il suo è stato un racconto intimo, attraversato da rimpianti e verità mai confessate prima, legato a un capitolo della sua vita che continua a pesare anche oggi. E solo nel finale dell’intervista è arrivata la rivelazione che ha commosso lo studio.

Il passato, la maternità e il rapporto con i figli

Invitata da Mara Venier, Sonia Bruganelli si è mostrata senza filtri, spiegando come il tempo e la crescita dei figli l’abbiano portata a rivedere tante scelte del passato. “In televisione ho fatto vedere diversi aspetti di me, tra cui anche il ruolo dell’opinionista graffiante. Ma non avevo calcolato che i miei figli stavano crescendo, quindi volevo dare loro una versione di una Sonia Bruganelli che fosse la mia”, ha raccontato.

Tornando alle difficoltà vissute negli anni, la 51enne ha ricordato la paura per le condizioni della primogenita Silvia e la vita costruita insieme agli altri due figli, Davide e Adele. Ma soprattutto ha affrontato un tema che aveva scelto di non toccare mai pubblicamente: l’aborto all’inizio della relazione con Paolo Bonolis.

“Al tempo non era una situazione che avevamo messo in preventivo, è successo e come ogni cosa si fanno i conti. Ma il nostro rapporto era troppo giovane per avere un bambino, anche se volevo essere mamma”, ha rivelato. “Infatti quando Paolo parlava dei suoi figli, soffrivo”. Una verità che, per anni, ha tenuto per sé: “Non ho parlato di quest’aborto nemmeno a mio padre… ne parlo ora perché lui non c’è più”.

Sonia Bruganelli e il suo rimpianto più grande

È però nel finale che arriva la dichiarazione più dolorosa, quella che lei stessa definisce il suo unico e vero rimpianto. Con gli occhi lucidi, Sonia Bruganelli ammette: “Vorrei rifare una sola cosa. Vorrei ricominciare dall’inizio il mio essere madre, vorrei avere un’opportunità diversa, partire normalmente. Credo che sarei una madre meravigliosa”.

Poi l’ultimo, toccante pensiero che riguarda Paolo Bonolis: “Ora lo so e lo sanno anche i miei figli. Forse la separazione si è verificata anche perché avevo bisogno di essere in un certo modo. La nostra storia, nel corso degli anni, ci aveva portato ad essere molto diversi. Oggi siamo un padre e una madre molto migliori”. Una chiusura che ha lasciato lo studio di Domenica In in un silenzio carico di emozione.