A Verissimo Enrica Bonaccorti sorprende tutti con una confessione dolorosa sulla malattia e sulle sue paure più profonde.

Enrica Bonaccorti, dopo settimane lontana dagli schermi, è ricomparsa in TV raccontando il suo percorso difficile, segnato dalla malattia, ma anche da paure, incertezze e da un confronto diretto con una realtà che l’ha costretta a fermarsi. Nel suo racconto reso alla trasmissione Verissimo, però, è emerso anche un pensiero inatteso che ha sorpreso il pubblico e la conduttrice Silvia Toffanin.

Come sta dopo la diagnosi

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Enrica Bonaccorti è tornata a parlare della diagnosi che aveva rivelato due mesi fa su Instagram: un tumore al pancreas che l’ha costretta a sospendere i progetti e a iniziare un percorso di terapie complesse.

“Il tumore non è operabile. Al momento con le chemio non è regredito, ma non ha prodotto metastasi”, ha spiegato in studio, raccontando di aver seguito tutte le cure proposte, tra chemio e radioterapia, e di essere ora in attesa di una TAC. “Io avrei voluto fare altra chemio, ma mi hanno detto che non si può… Non volevo stare ferma aspettando che questa bestia si possa svegliare”.

Il momento della scoperta è stato improvviso e inatteso: “Credevo di andare al mare… e invece mi hanno detto ‘non può partire, deve iniziare subito a fare la chemioterapia’. Non avevo davvero capito nulla”. Un impatto emotivo fortissimo, che l’ha portata a chiudersi completamente in una sorta di “letargo”:“Quando mi hanno detto la diagnosi ho pensato ‘ok, tra pochi mesi non ci sono più’”. Un pensiero che l’ha riportata a un’altra storia, quella di Eleonora Giorgi.

La decisione inaspettata di Enrica Bonaccorti

È nelle battute finali dell’intervista che arriva la rivelazione più spiazzante. Una frase che sorprende anche Silvia Toffanin e che segna il fulcro della sua testimonianza. “Ho già pensato al funerale”, ha dichiarato con lucidità. E a quel punto ha spiegato, senza filtri: “Le canzoni da mettere, chi può parlare… Ho pensato alle cose pratiche. Pensavo alla casa, ai ricordi, alle poesie che ho scritto”.

La conduttrice ha parlato apertamente anche del testamento: “Io ho già fatto tutto. Mia figlia è la mia vera ragione di vita… con lei mi sento tranquilla”. E ha perfino svelato i brani che desidera per il suo addio: “Vorrei che iniziasse con Rapsodia di George Gershwin e poi con Why di Annie Lennox”.

Prima di salutare il pubblico, Bonaccorti ha raccontato di pensare spesso ai genitori e ha confessato un dettaglio molto personale: “Io sono atea, ma un’atea invidiosa… chi crede si aggrappa alla fede. Io mi appoggio a mia figlia e a quello che scrivo”.