Andrea Delogu, dedica speciale a Nikita dopo Ballando: la reazione di Selvaggia Lucarelli sorprende tutti

Una dedica speciale per Nikita Perotti dopo Ballando: Andrea Delogu emoziona, e Selvaggia Lucarelli stupisce con un commento a sorpresa.

Dopo il lutto che l’ha colpita, Andrea Delogu è tornata sul palco di Ballando con le Stelle con un’emozione trattenuta solo in parte, accompagnata da un sostegno che si è rivelato più forte del previsto. Ciò che è accaduto durante e dopo la puntata ha lasciato trapelare un legame speciale, fatto di gratitudine, delicatezza e un gesto che, nelle ore successive, ha fatto discutere e riflettere.

I ringraziamenti di Andrea Delogu

La serata di ritorno in pista per Andrea Delogu non è stata come le altre. Visibilmente emozionata, si è lasciata travolgere dall’applauso del pubblico, per poi affidare a Instagram un messaggio carico di riconoscenza e dolcezza. “Non riesco a trovare nessuna parola più giusta di amore. Grazie, ne sono circondata”, ha scritto dopo l’esibizione. “Ieri è stato il mondo, per me tutto quello che è successo è stato “il mondo”. Grazie per farne parte, tutte e tutti voi”.

Andrea Delogu – www.donnaglamour.it

La conduttrice ha poi aggiunto un pensiero speciale per il suo maestro di ballo, Nikita Perotti, con cui sta condividendo il percorso nello show di Milly Carlucci: “Nikita Perotti, sei più grande di quello che ti sta capitando vivendo quest’avventura con me. Quanta fortuna ho ad averti accanto, Maestro”. I ringraziamenti di Andrea hanno coinvolto anche tutto lo staff di Ballando con le Stelle, e naturalmente anche l’amica Ema Stokholma: “Basta, divento melensa, non ne sono capace. Vi amo”, ha chiosato.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Il momento più inatteso è arrivato però il giorno dopo. Nelle sue storie, Andrea Delogu ha ricondiviso il post di una persona che, come spesso accade, non usa parole a caso: Selvaggia Lucarelli. La giurata di Ballando ha pubblicato una foto della coppia di ballerini, soffermandosi non solo sulla performance, ma su ciò che ha visto oltre la coreografia: “Di Andrea già sappiamo e ho detto quel che penso ieri a Ballando, ma quanta delicatezza, quanta capacità di essere composto e rispettoso in Nikita”.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

Ad accompagnare le parole di Lucarelli, un cuore rosso scritto da Andrea, in segno di riconoscimento. Oltre al suo ritorno in pista dopo un momento doloroso, non è mancato il riconoscimento pubblico di un rapporto professionale e umano che, puntata dopo puntata, sta diventando uno degli elementi più significativi di questa edizione di Ballando con le Stelle.