Un professore 3: anticipazioni, puntate, location e cast della serie con Alessandro Gassmann

L’attesa è finita: Un professore 3 torna in tv con una nuova emozionante stagione. Scopriamo quante puntate sono, location e anticipazioni.

Un professore 3 torna a emozionare il grande pubblico. Le anticipazioni prospettano puntate imperdibili, in cui perfino Dante Balestra dovrà scegliere se essere se stesso o interpretare un ruolo. Scopriamo quante puntate sono, le location e la trama di questo nuovo capitolo.

Un professore 3, anticipazioni: le new entry scombussolano tutto

“È solo una follia, un salto nel vento, un’ora nello spazio, un punto nel tempo“: quando il ritornello di Spazio tempo di Francesco Gabbani inizia a risuonare nella nostra testa significa che Un professore sta per tornare in tv. La fortunata serie con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi è arrivata al capitolo numero 3 e i fan si aspettano almeno un paio di colpi di scena. Le anticipazioni, d’altronde, promettono nuovi intrecci molto, molto interessanti.

Quest’anno Dante Balestra ha un compito importante: preparare i suoi studenti alla maturità. Dovrà guidarli e rassicurarli, ma si vedrà costretto pure a fare i conti con se stesso. Lui e Anita si sono lasciati e sembrano essere tornati alle rispettive esistenze: lei in casa con Manuel e Viola e Dante con Simone e nonna Virginia. Eppure, quando Anita viene scelta come supplente di inglese nella stessa scuola di Balestra, succede qualcosa di inaspettato.

Intanto, Manuel entra in crisi quando torna la sua ex Nina, mentre Luna si inserisce tra Laura e Matteo. Al liceo Da Vinci arriva anche una nuova preside, Irene, e un nuovo professore di fisica, Leone, che è una vecchia conoscenza di Dante. Quattro new entry pure nella 5^ B: Zeno, Alba, Greta e Thomas. Stravolgeranno gli equilibri?

Ecco il trailer di Un professore 3:

Un professore 3: puntate, location e cast

Come accaduto nelle stagioni precedenti, Roma fa da sfondo a tutte le avventure di un Un professore 3. Il cast, oltre ad Alessandro Gassman (Dante Balestra) e Claudia Pandolfi (Anita Ferro), vede riconfermati pure: Nicolas Maupas (Simone), Damiano Gavino (Manuel), Domenico Bruni (Mimmo), Christiane Filangieri (Floriana), Pia Englebert (nonna Virginia), Elisa Cocco (Laura), Luna Miriam Iansante (Luna), Davide Divetta (Matteo), Margherita Aresti (Nina), Alice Lupparelli (Viola).

Le new entry, invece, sono: Dario Aita (Leone), Nicole Grimaudo (Irene), e i nuovi studenti interpretati da Tommaso Donadoni, Giulia Fazzini, Filippo Brogi e Rita Castaldo. La terza stagione di Un professore è composta da 12 episodi, divisi in 6 puntate che occuperanno la prima serata di ogni giovedì a partire dal 20 novembre. Solo la messa in onda dell’ultima puntata, considerato che cade proprio il giorno di Natale, è da definire.