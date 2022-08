Da I cerchi nell’acqua a Come una madre, Vanessa Incontrada è da molti anni protagonista di tante fiction di grande successo.

Modella, presentatrice a attrice: Vanessa Incontrada l’abbiamo conosciuta in varie vesti. I film con Vanessa Incontrada dei primi anni 2000 hanno messo in luce le sue doti da attrice che, soprattutto negli ultimi, l’hanno portata ad avere spesso ruoli da protagonisti in fiction sia della Rai che di Mediaset. Vediamo ora quali sono e migliori da non perdere.

Vanessa Incontrada: le fiction

I cerchi nell’acqua: uscita nel 2011 su Canale 5 è la prima fiction nella quale Vanessa Incontrada ha avuto un ruolo da protagonista principale. Si tratta di un giallo, incentrato sulla misteriosa morte di due donne avvenuta in un lago.

VANESSA INCONTRADA

Un’altra vita: serie TV firmata da Cinzia TH Torrini dove Vanessa Incontrada ha recitato al fianco di Daniele Liotti. L’attrice spagnola interpreta una donna che, insieme alle sue figli, si rifugia a Poza dopo l’arresto del marito.

Non dirlo al mio capo: è una delle fiction Rai di maggiore successo. I protagonisti sono Vanessa Incontrada, Lino Guanciale, Chiara Francini e Giorgia Surina. L’attrice spagnola interpreta Lisa Marcelli, una donna rimasta vedova che si fa assumere come praticamente avvocato.

Scomparsa: Vanessa Incontrada veste i panni di Nora, una psichiatra infantile che si ritrova a dover indagare sulla misteriosa scomparsa della figlia Camilla.

Il Capitano Maria: in questa fiction Rai, Vanessa Incontrada indossa la divisa per interpretare il capitano dei carabinieri Maria Guerra. Oltre a risolvere i vari casi, e dover fare i conti con il rapporto complicato con i figli, la donna dovrà indagare sulla misteriosa morte del marito avvenuta dieci anni prima.

Come una madre: in questa serie TV Vanessa Incontrada è Angela, una donna che ha perso il figlio di appena 9 anni in un incidente stradale. Un giorno la vicina di casa, Elena, le chiede di badare qualche ora ai suoi due figli ma poco dopo la donna viene uccisa. Angela dovrà mettersi in fuga con i due bambini per salvare la sua vita e quella dei figli di Elena.

