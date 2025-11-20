“Non ci sopportavamo più”: Vanessa Incontrada cede alle lacrime, il monologo sul futuro marito

Vanessa Incontrada si commuove in tv e racconta la crisi con Rossano Laurini: silenzi, addio e il momento che ha cambiato tutto. Ecco cosa è successo.

Nelle ultime ore, Vanessa Incontrada si è lasciata andare a un momento di rara sincerità. Un racconto personale, emotivo, che ha toccato il pubblico per la sua delicatezza e per la forza con cui ha deciso di affrontare una ferita vissuta lontano dai riflettori. La conduttrice ha aperto una parentesi intima all’interno di Gigi e Vanessa insieme, lasciando emergere emozioni che aveva custodito per anni, svelando i retroscena della crisi profonda con il compagno Rossano Laurini.

Vanessa Incontrada racconta la crisi più dura

Nel suo monologo, Vanessa Incontrada ha ripercorso gli anni più complessi della sua storia d’amore. Una crisi iniziata molto prima di quanto fosse trapelato: “A un certo punto non ci piaceva più parlare”, ha confessato. Il racconto si è fatto vivido, autentico, anche attraverso una serie di battibecchi che oggi ricorda con affetto, ma che allora segnavano una distanza evidente.

“Il silenzio aveva preso molto spazio nella nostra casa e nella nostra vita”, ha spiegato davanti al pubblico, riportando alla mente frasi che segnavano le giornate. Fino al momento cruciale: “Ci siamo guardati e siamo rimasti zitti e, come ultimo atto del nostro grande amore, ci siamo lasciati”. Una separazione dolorosa, arrivata dopo anni difficili iniziati ai tempi della pandemia, vissuta senza clamore mediatico e con il massimo rispetto reciproco.

Il ritorno e la decisione inaspettata: cosa ha rivelato in tv

Poi, però, qualcosa è cambiato. “Abbiamo lasciato che il tempo passasse. Abbiamo imparato a stare soli e poi ci siamo mancati e ci siamo ritrovati più grandi e più consapevoli”, ha raccontato Vanessa Incontrada, con la voce rotta dall’emozione. Poi la conduttrice ha pronunciato un sentito “Ti amo”, rivolto a Rossano.

Ed è proprio nel finale del monologo che è arrivata la rivelazione più inattesa: la coppia, che sta insieme da 17 anni e vive a Follonica con il figlio Isal, ha deciso di sposarsi. “È arrivato in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande di quello che andiamo a fare che per me è molto più emozionante rispetto al passato”, ha dichiarato. Un annuncio che ha emozionato gli spettatori e ha trasformato il monologo in una dichiarazione d’amore pubblica.