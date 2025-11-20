“Mi fai pena, faccia da str****”: scoppia la rissa a Uomini e Donne, caos totale in studio

Accuse durissime, tensione alle stelle e un gesto clamoroso contro un cavaliere: a Uomini e Donne scoppia il caos in una puntata destinata a far discutere. Ecco cosa è successo.

Una puntata esplosiva, quella di Uomini e Donne andata in onda ieri 19 novembre e che ha trasformato lo studio in un vero campo di battaglia emotivo. Ciò che doveva essere un confronto chiarificatore si è presto trasformato in una scena carica di accuse, tensioni e un gesto così clamoroso da sorprendere anche il pubblico più abituato ai colpi di scena del dating show. Al centro della tempesta, ancora una volta, la storica dama Gemma Galgani e il cavaliere Mario.

Scontro accesissimo a Uomini e Donne

Tutto ha avuto inizio quando Maria De Filippi ha fatto notare che Cinzia indossava un vestito regalato proprio da Mario. Una constatazione che ha fatto esplodere la rabbia di Gemma Galgani, che ha rivolto alla dama parole durissime: “Ha un quoziente intellettivo pari a quello di una medusa… È melliflua… Mi fai venire l’orticaria come la puntura di una medusa… Sei falsa… Sei l’offesa di tutte noi…”.

Ma lo sfogo non si è fermato lì. Gemma ha coinvolto anche Mario, accusandolo apertamente di falsità e di essersi trovato perfettamente a suo agio in quella dinamica: “Lei è il monumento della falsità insieme a quell’altro… Tutti e due vi siete trovati insieme”.

Alla domanda di Gianni Sperti su cosa lo attirasse di Cinzia, Mario ha risposto: “È una donna misteriosa, mi coinvolge… È molto interessante”. Una frase che ha acceso definitivamente la miccia. Gemma ha perso completamente la calma: “Ieri sono stata zitta perché mi hai rimbambita. Speravo che avessi rivalutato i valori. Tu sei penoso, ti devi vergognare… Mi fai letteralmente pena”. Ed ancora: “È finita, non ti voglio più vedere né sentire… Basta! Mi fai pena. Non sai quello che vuoi”.

Il gesto clamoroso contro Mario

Il culmine della tensione è arrivato subito dopo, quando Gemma si è alzata dal suo posto e, tra urla e accuse, ha raggiunto Mario compiendo un gesto mai visto prima. Senza esitazioni, gli ha applicato un cerotto sulla bocca. “Testa bacata… Non ti permettere… Tu tratti le donne in maniera pessima… Ti metto questo sulla bocca così non parli più”, ha dichiarato davanti a un Mario incredulo ma sorprendentemente calmo.

Il cavaliere ha replicato affermando di aver fatto bene a non volerla più neppure come amica, mentre Gemma ha rincarato la dose: “Ieri sono stata folgorata dalla faccia da str**** che ti ritrovi”. Un gesto plateale, accompagnato da parole taglienti, che sancisce la rottura definitiva tra i due e regala al pubblico uno dei momenti più intensi e controversi di Uomini e Donne.