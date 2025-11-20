Dopo il “Pandoro-gate”, Chiara Ferragni presenta un nuovo prodotto legato al concetto di casa e rinascita: ecco l’annuncio sui social.

Chiara Ferragni torna al centro dell’attenzione con una svolta personale e professionale che sta già facendo impazzire i fan. Dopo le ultime vicende private e soprattutto legali relative al Pandoro-gate, l’influencer ha condiviso sui social un video dal tono intimo e caldissimo, dove l’atmosfera familiare – compresa la presenza del suo cane – incornicia un racconto fatto di immagini delicate, respiri lenti e piccole luci che rimandano a una sensazione di casa. Una rinascita che profuma di famiglia, di energia positiva e di un ritorno alle cose che contano davvero.

Chiara Ferragni e la sua rinascita

Nel video diffuso sui social, Chiara Ferragni recita parole che sembrano anticipare il senso più intimo del progetto: “Ci sono luci che ti sfiorano senza fretta, piccoli respiri che ti fanno sentire a casa… una luce calda che resta, che avvolge”. Un linguaggio che richiama un’atmosfera di rinascita, di calma ritrovata e di rituali quotidiani in cui riscoprire se stessi.

Nelle Stories, poi, Chiara ha raccontato di lavorare da anni a questo nuovo capitolo, spiegando che si tratta di qualcosa che “sa di casa, sa di famiglia, sa di good vibes”. Un dettaglio non da poco arriva dallo stemma che accompagna il suo nuovo progetto, un simbolo completamente rinnovato che, racconta lei stessa, parla della “nuova Chiara Ferragni”. Al suo interno compaiono due figure speciali: i figli Leo e Vittoria, rappresentati come un leone e un angioletto, a simboleggiare i suoi portafortuna personali.

Tutto sul nuovo prodotto dell’influencer

La rivelazione arriva attraverso i suoi social: Chiara Ferragni ha presentato il suo nuovo prodotto, una candela, dal nome evocativo: “It’s gonna be incredible”, definendolo il suo mantra. Un rituale da accendere quando le giornate non vanno come dovrebbero, per ricordarsi che c’è sempre spazio per ritrovare pace, energia e un senso di famiglia.

“Ho deciso di chiamarla così perché vorrei che fosse un rituale… vuoi rilassarti, vuoi sentire questa aria di famiglia e vuoi visualizzare che dopo sarà incredibile”, racconta l’imprenditrice. Svela poi la piramide olfattiva che dà forma al progetto: note di caramello salato, un cuore di latte cremoso e un fondo di vaniglia avvolgente, pensati soprattutto per il periodo natalizio. La stessa influencer lo ha definito “il regalo di Natale perfetto”, nato dal desiderio di racchiudere in un’unica fragranza la sua idea di casa, calore e rinascita.

“Ci tenevo tantissimo che la mia prima candela avesse questo profumo… dovete provarla perché a me fa impazzire”, conclude, aprendo ufficialmente la porta a questa nuova fase del suo brand.