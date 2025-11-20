Fedez torna in pubblico con i figli Leone e Vittoria dopo mesi di silenzio: l’uscita al parco di Milano svela una presenza speciale accanto al rapper. Ecco cosa mostrano le nuove foto.

La vita privata di Fedez è tornata più volte sotto i riflettori, soprattutto negli ultimi mesi, alla luce dei cambiamenti importanti, nuove abitudini e un equilibrio familiare ancora in costruzione. Dopo il periodo complesso seguito alla separazione da Chiara Ferragni, il rapper ha scelto a lungo la strada della discrezione, soprattutto per quanto riguarda i figli. Ma ora qualcosa sembra essere cambiato: un’uscita pubblica inattesa, avvenuta in un parco di Milano, ha riacceso l’attenzione dei fan. Le foto diffuse dal settimanale Oggi mostrano un momento sereno, quasi familiare, ma con un dettaglio che ha lasciato molti a bocca aperta.

Fedez di nuovo in pubblico con Leone e Vittoria

A distanza di mesi dall’ultima apparizione insieme ai bambini, Fedez è stato fotografato mentre trascorre un pomeriggio spensierato con Leone e Vittoria sulle giostre di un parco milanese. Le immagini lo ritraggono mentre accompagna i piccoli sulle macchinine a scontro, sorridente e rilassato, in un clima che richiama la normalità di un tempo.

Come emerge dalle immagini, i bambini apparivano radiosi, felici di condividere un momento di gioco con il papà dopo un lungo periodo lontano dagli obiettivi. Presenti nella scena anche i genitori di Fedez, Annamaria e Franco, da sempre molto legati ai nipoti e descritti come nonni super presenti.

Fedez – www.donnaglamour.it

La nuova compagna Giulia Honegger accanto al rapper

Il dettaglio che ha attirato maggiormente l’attenzione, però, è un altro: accanto a Fedez, per tutta la giornata, c’era anche Giulia Honegger, la giovane stilista milanese con cui il rapper fa coppia da circa quattro mesi.

La 23enne appare nelle foto mentre interagisce con i bambini con atteggiamento dolce e accudente. Una presenza discreta ma significativa, tanto che il settimanale sottolinea come la ragazza compaia ormai sempre più spesso anche nelle storie social del rapper. Giulia, fondatrice del brand di moda Ayme, sembra aver trovato un posto stabile nella vita di Fedez, anche se non è ancora chiaro se i due convivano.

Questa uscita pubblica segna di fatto un passo importante nella loro relazione. Le immagini raccontano un nuovo capitolo nella vita di Fedez, in cui ritrova il sorriso, la serenità e una nuova, sorprendente, immagine di famiglia.