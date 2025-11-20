“Braccino corto? Ecco le prove”: Francesca Cipriani replica alle accuse di Genny Urtis, poi l’affondo finale

Francesca Cipriani risponde alle accuse di Genny Urtis a Belve: mostra le prove dei pagamenti e racconta un aneddoto finale che ribalta tutto. Cosa è stato svelato.

Nei giorni scorsi, un siparietto nato durante l’ultima puntata di Belve ha acceso la curiosità del pubblico. Una frase di Genny Urtis, ospite del programma di Francesca Fagnani, rivolta a Francesca Cipriani e detta quasi per ridere, a distanza di qualche ora ha scatenato un vero e proprio putiferio. L’ex gieffina, infatti, ha scelto di intervenire a modo suo, con il suo tono ironico e diretto, ma anche mostrando prove e racconti che hanno subito ribaltato la situazione. E ora i fan vogliono sapere com’è davvero andata tra lei e la sua amica Genny Urtis.

La battuta di Genny Urtis a Belve

Tutto è partito quando, nel corso dell’intervista a Belve, Francesca Fagnani ha chiesto a Genny Urtis se le fosse mai capitato di non far pagare qualche VIP nel suo studio di chirurgia estetica. La risposta dell’ospite è arrivata con un sorriso: “Chi non vuole mai pagare? La Cipriani. Ha il braccino corto”.

A poche ore dalla messa in onda, la showgirl ha deciso di replicare attraverso alcune Instagram Stories, iniziando con una stoccata ironica sulle note di L’appuntamento di Ornella Vanoni, la sigla del programma di Francesca Fagnani.

“Ho pagato tutte le volte ma lo so già…”, ha detto, aggiungendo subito dopo: “La mia amica Genny ieri è impazzita, ha detto una cosa che mi ha fatto rimanere così. Vi faccio vedere le fatture, io ho sempre pagato i trattamenti estetici quando sono andata da lei. Braccine corte? Anche no. Coscia lunga potrebbe andar bene”.

Francesca Cipriani mostra le prove

Ma il vero colpo di scena arriva nell’ultimo video pubblicato nelle sue stories. Con in mano le fatture dei pagamenti, Francesca Cipriani ha voluto dimostrare di non aver mai “scroccato” nulla, anzi. “Ci tenevo a questa cosa perché io sono il contrario. Sono una spendacciona, ho le tasche bucate. Mi è venuto da ridere. Ho le fatture, le conservo perché possono sempre servire”, ha dichiarato.

Poi l’affondo finale a Genny Urtis, condito da un aneddoto che ha fatto sorridere i follower: “L’ultima volta che siamo andate a cena non sei più uscita dal bagno. Praticamente ho dovuto pagare io il conto della cena. E allora cosa vogliamo fare? Ti mando un bacio amica mia”.

Un mix di ironia, prove alla mano e qualche frecciatina affettuosa: la risposta di Francesca Cipriani ha rimesso le cose nella giusta prospettiva, trasformando una battuta televisiva in un momento virale… e decisamente esilarante. Si attende ora la contro-replica.