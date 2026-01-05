Emma Marrone declina l’invito di Stefano De Martino a “Affari Tuoi”: a rivelarlo è Giuseppe Candela nella rubrica “C’è Chi dice” su “Chi”.

Dopo il ritorno a sorpresa della sua famosissima canzone, Emma Marrone ha rifiutato un altro tuffo nel passato, ovvero l’invito di Stefano De Martino a partecipare alla puntata speciale di “Affari Tuoi” dedicata alla Lotteria Italia. A svelarlo è il giornalista Giuseppe Candela, attraverso la sua rubrica ‘C’è Chi dice’ pubblicata sul numero di “Chi“. Un gesto che riaccende l’attenzione sul rapporto tra i due ex protagonisti di “Amici”.

“Stefano De Martino è molto meglio come amico che come fidanzato”

A ricordare con ironia il passato tra i due è stata la parodia “C’è posta per Step“, andata in onda a “Stasera tutto è possibile“. In quella occasione, ricorda Vanity Fair, una finta Maria De Filippi aveva inscenato un finto confronto tra Emma Marrone e Stefano De Martino: “Emma ha pensato tante volte di venire a casa tua, ma aspettava tu fossi single. Sono passati 15 anni e non è ancora successo. Ha chiesto aiuto a me per restituirti un paio di calzini che hai lasciato nel camerino di Amici nel 2009, dopo una lunghissima sessione di ballo“.

La cantante aveva subito messo in chiaro la situazione: “L’unica cosa che torna è un paio di calzini. Vogliamo far stare sereni tutti. Non c’è nessun ritorno di fiamma o amore. Vi posso assicurare che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato“.

Emma Marrone rifiuta l’invito di Stefano De Martino ad “Affari Tuoi”

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela a “Chi”, Stefano De Martino aveva invitato Emma Marrone a partecipare alla puntata speciale di “Affari Tuoi”, trasmessa in occasione della Lotteria Italia. La cantante, però, ha declinato. Al momento non è noto il motivo del rifiuto da parte della cantante. Nonostante ciò, entrambi saranno tra gli ospiti della nuova edizione di “C’è posta per te”.