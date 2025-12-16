Emma Marrone, l’annuncio sui social e il ritorno a sopresa dopo 12 anni: “Non mi sento molto bene”

Il miracolo social di Emma Marrone: dopo 12 anni “L’amore non mi basta” torna in vetta e la cantante racconta la sua emozione.

In queste ore il nome di Emma Marrone è tornato al centro dell’attenzione per un motivo che ha colto di sorpresa anche lei. Un messaggio condiviso sui social, poche parole cariche di stupore e un’improvvisa risalita nelle classifiche hanno acceso la curiosità dei fan, riportando sotto i riflettori una canzone che sembrava appartenere a un’altra stagione della sua carriera. Un ritorno inatteso, nato quasi per gioco, che ha trasformato un brano di dodici anni fa in uno dei più ascoltati del momento e ha spinto la cantante a raccontare pubblicamente cosa stava succedendo.

Il trend social che riporta Emma al centro

A innescare tutto è stato il potere imprevedibile dei social, e in particolare di TikTok, piattaforma ormai centrale nel rilancio di brani del passato. In questo caso, a tornare sotto i riflettori è stato L’amore non mi basta, singolo pubblicato dodici anni fa e contenuto nell’album Schiena. Il brano è diventato la colonna sonora di video virali legati al mondo del calcio, tra giocate memorabili, allenatori iconici e campioni amatissimi.

Il trend è partito dalla tifoseria juventina, con contenuti dedicati a Paulo Dybala e Massimiliano Allegri, per poi estendersi ad altri protagonisti del calcio italiano: dai momenti simbolo di Mauro Icardi in maglia nerazzurra fino alle immagini di Dries Mertens ai tempi del Napoli. Una catena di condivisioni che ha travolto anche Emma, sorpresa dall’entusiasmo con cui il pubblico ha riportato in vita una canzone mai davvero dimenticata.

Sui social, la cantante ha reagito con la sua consueta ironia, scrivendo su X: “Scusate. Non mi sento molto bene”, lasciando intendere tutta l’emozione per quanto stava accadendo.

Il record dopo 12 anni

A parlare chiaro sono stati proprio i numeri: L’amore non mi basta ha totalizzato 206.509 ascolti, conquistando il primo posto nella Top 50 Italia di Spotify il 15 dicembre 2025, a dodici anni dalla sua uscita. Un risultato che ha spinto Emma a commentare ancora, questa volta con un post carico di stupore: “Ho messo su il pigiama di flanella natalizio ed è avvenuto il miracolo! Non me lo aspettavo da Babbo Natale… Ringrazio tutti gli elfi”.

Nelle storie Instagram, poi, la cantante ha voluto condividere un messaggio più profondo e sentito: “Oggi è successa questa cosa qua, io non so che dire. Non so che si dice in questi casi se non grazie, grazie a tutti voi, grazie alle cose incredibili che succedono nella musica”. E ha aggiunto: “Io ho sempre pensato che quando le canzoni fanno parte di un immaginario tornano sempre e questa è la cosa che mi riempie il cuore di gioia”.

Un ringraziamento speciale è andato anche a chi quella canzone non ha mai smesso di cantarla: “È una canzone che non è mai mancata dal mio repertorio live e che non mancherà nei prossimi. Grazie a tutti, sembra un po’ il miracolo di Natale e io sono super emozionata e vi voglio bene”. Un ritorno inaspettato che, a dodici anni di distanza, racconta ancora una volta il legame fortissimo tra Emma e il suo pubblico.